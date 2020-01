Ormai manca davvero pochissimo e poi Alfonso Signorini debutterà in veste di conduttore del ‘Grande Fratello Vip’. In occasione dell’inizio del reality show, Barbara D’Urso ha deciso di collegarsi in diretta con lui durante ‘Pomeriggio 5’. Ricorderete che i rapporti tra i due non sono stati molto buoni in passato, anche se lui aveva già confessato qualche settimana fa di essere tornato il sereno. Lo aveva rivelato attraverso una lettera pubblicata sulla sua rivista ‘Chi’.

Ma ciò che è andato in onda oggi va oltre. I due sono infatti apparsi molto sorridenti ed hanno anche scherzato non poco, a testimonianza del fatto che la situazione sia rientrata ufficialmente. Il giornalista ha anche punzecchiato la presentatrice soffermandosi sulla sua vita sentimentale. Il tutto sempre in un clima estremamente cordiale. Vediamo cosa Signorini ha chiesto a Barbarella. (Continua dopo la foto)

















Signorini ha domandato scherzosamente: “Con chi sei andata a Dubai, con Angelica?”, sperando di sapere qualcosa in più sulla vacanza. E la D’Urso ha prontamente replicato con il sorriso sulle labbra: “Io, Angelica e Jonathan, esatto”. Alfonso ha proseguito il suo intervento sempre in maniera ironica, nominando un modello ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 4’. (Continua dopo la foto)























“Poi magari non ci parliamo più di nuovo”, ha bisbigliato il direttore di ‘Chi’. Che ha aggiunto: “E comunque il numero di Andrea Denver non te lo do…”. Carmelita ha risposto: “Guarda che sono loro a cercare il mio numero”. Al termine di questo simpatico siparietto, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad una frase molto importante e commovente nei confronti della regina di Mediaset. (Continua dopo la foto)

“Sono contento di averti ritrovato e di aver ritrovato un’amica”, ha concluso l’uomo. Dunque, pace sancita in via definitiva anche davanti alle telecamere e ai milioni di telespettatori attaccati dinanzi ai piccoli schermi. A proposito delle possibili relazioni di Barbara D’Urso, era stato Alberto Mezzetti a lanciare un clamoroso scoop su Instagram nei giorni scorsi, dicendo che c’era stato qualcosa tra di loro. La conduttrice tv non ha mai voluto commentare questa notizia, mai confermata nemmeno da altre fonti. Ora, non resta che godersi il ‘GF Vip’ per capire se Signorini sarà all’altezza del compito. Ricordiamo che in questa avventura sarà affiancato da Wanda Nara e Pupo.

Luigi Favoloso scomparso, spunta una nuova pista: “Ha letto i miei messaggi”