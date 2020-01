Oggi è andata in onda una puntata del Trono Over a ‘Uomini e Donne’. Si è parlato delle vicende legate a Valentina Autiero, la quale ha chiuso la sua storia con Erik. Quest’ultimo è considerato uno dei Cavalieri più attraenti e si pensa possa conquistare il cuore di un’altra donna a breve. Per Valentina i momenti che sta trascorrendo non sono proprio belli ed ha quindi dato vita ad uno sfogo.

Si è soffermata a parlare con la padrona di casa Maria De Filippi ed ha fatto capire di essere una persona seriamente intenzionata a conoscere un uomo al fine di potersi legare. Valentina non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha rivelato di sentirsi inadeguata. Anche perché spesso è stata costretta a fare i conti con fallimenti amorosi. Anche se ovviamente non è una tragedia. Andiamo a vedere cosa ha detto la Dama. (Continua dopo la foto)

















La Autiero ha affermato: “Mi sento un po’ inadeguata io. Come se qualsiasi cosa faccia non vengo mai capita o apprezzata. A 40 anni qualche domanda comincio a farmela…Voglio una famiglia pure io. Non arrivo mai. Se sono dolce non vado bene, se sono aggressiva non vado bene, se sono tante cose messe assieme non vado bene”. (Continua dopo la foto)























Valentina ha aggiunto: “Io devo accettare sempre tutto, e gli altri per me si fermano sempre alla prima difficoltà. Quindi boh!”. Non è infatti la prima volta che lei è costretta a chiudere anticipatamente una conoscenza proprio perché il possibile partner non la considera una donna adeguata. (Continua dopo la foto)

La Dama dovrebbe comunque cercare di non porsi ossessivamente l’obiettivo di trovare immediatamente la sua anima gemella. Essendo una bellissima donna, non avrà sicuramente problemi a scegliere prima o poi la persona giusta per lei e per il suo carattere. Tutti hanno pregi e difetti, ma non si può assolutamente affermare che Valentina sia una donna inadeguata. Molto probabile che Erik non abbia avuto mai un forte interesse nei suoi confronti e questa scelta non può che far bene anche a lei. Lo stesso opinionista Gianni Sperti, intervenuto sulla vicenda, ha fatto intuire che per tutti il grande amore arriva e dunque arriverà anche per la protagonista del Trono Over. Occorre soltanto pazientare un po’. Lo sfogo spontaneo ha inoltre fatto capire la veridicità dei sentimenti della donna, che era davvero interessata ad impegnarsi in maniera seria.

“È amore!”. Amici, scoppia la passione nella scuola. Sono loro a confermarlo