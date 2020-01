Luigi Favoloso scomparso, spunta una nuova pista: “Ha letto i miei messaggi”

A Pomeriggio 5 l’amica Veronica Satti, conosciuta nella casa del Grande Fratello, ha mostrato gli ultimi messaggi inviati a un presunto cellulare di Luigi Favoloso. “Ci sono le spunte blu, ha letto, ma non ha risposto», ha spiegato la figlia di Bobby Solo. E durante il programma si è dunque tornati sul mistero dell’attivazione di una sim libanese.

Si parla in queste ore di allontanamento volontario, ma la mamma – Loredana Fiorentino – ha sporto denuncia di scomparsa. Intanto, in queste ore sono emerse altre segnalazioni: alcune persone sosterrebbero di essere state raggirate dal trentenne ex gieffino, dandogli denaro in cambio di popolarità sui social, fino alla possibilità che abbia attivato «una sim libanese”. Continua dopo la foto

















Veronica Satti ha spiegato di avere un modello di cellulare che le permette di capire se un suo contatto ha cambiato numero di telefono e di aver ricevuto una strana segnalazione secondo la quale – nelle ultime ore – Luigi avrebbe un’altra scheda. La mamma di Luigi ha dichiarato di non sapere nulla. Veronica ha spiegato che ha provato a contattare Luigi, ma non ha ricevuto risposta. Il telefono squilla e il suo proprietario legge i messaggi perchè le spunte su Whatspp sono blu. Continua dopo la foto















“Nella casa del Gf mi aveva detto che viaggiando spesso aveva anche altri numeri”, ha sottolineato Veronica. Luigi Favoloso, ex di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello manca da casa da circa 10 giorni ma la notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del giorno della Befana. Il primo a darne notizia, riporta Il Giornale, è stato l’amico e fotografo Alex Fiumara, che sul suo profilo Facebook ha scritto questo appello: “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018”. Continua dopo la foto











E ancora: “La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”.

