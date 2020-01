Messe da parte le vacanze natalizie, è tempo di lavorare per gli allievi di ‘Amici 19’. Sono infatti ripartite le lezioni ed anche i daytime che permettono di capire come i ragazzi stiano procedendo la loro avventura. Nella scuola si sono già creati dei rapporti molto importanti, scaturiti in bellissime amicizie. Ma a quanto pare non solo questo. Ciò che sta diventando protagonista è anche l’amore ed una coppia ha deciso di svelarsi ufficialmente.

Il feeling è scoppiato tra un cantante ed una ballerina. Non è ancora chiaro se ci sia un vero e proprio fidanzamento, ma il diretto interessato ha voluto condividere con i suoi fan uno scatto emblematico, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Nella storia Instagram si può infatti osservare un bacio. Andiamo a vedere chi sono i due innamorati. (Continua dopo la foto)

















I protagonisti dello scatto in questione sono l’artista Skioffi e la danzatrice Talisa. Il giovane ha rivelato quindi ai suoi follower e ai telespettatori del talent show la grande novità. Oltre a baciare la ragazza, appare un cuore nella storia. Skioffi la bacia sulle labbra, mentre i due sono distesi. (Continua dopo la foto)























Lei è tra le braccia del cantante, eppure fino a qualche periodo fa non sembrava l’amore stesse prendendo questa direzione. Skioffi aveva infatti fatto intendere di essere interessato alla collega Giulia, ma forse stava soltanto scherzando. Da parte di Talisa nessun commento, ma un evidente feeling dimostrato sul popolare social network. Staremo comunque a vedere se dirà qualcosa nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)

Non è la prima volta che il programma condotto dalla bravissima Maria De Filippi faccia scoppiare l’amore. Qualche anno fa nacque infatti una relazione sentimentale tra Biondo ed Emma Muscat. Impossibile dimenticare anche la storia tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, poi interrotta a causa della modella argentina Belen Rodriguez. Tempo fa sembrava comunque che Talisa Ravagnani non fosse interessata a nessuno, tranne che al ballerino professionista Umberto Gaudino. La giovane era apparsa sempre molto imbarazzata durante le sue performance con lui ed aveva ammesso agli altri compagni il suo ‘amore’. Ma essendo lui fidanzato, forse ha preferito guardare avanti ed è quindi nata la scintilla con Skioffi.

