Questa sera inizierà ufficialmente la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Alfonso Signorini, che sarà supportato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Tra i grandi protagonisti ci sarà anche la showgirl Antonella Elia, che a poche ore dalla puntata ha detto: “Non ho mai annunciato nessun matrimonio, lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata, ma io non mi sposo”.

Poi è entrata nel dettaglio sulla sua imminente esperienza al reality show di Canale 5: “Il mio oggetto cult sarà questo cappello, che userò nei momenti di privacy per non farmi inquadrare dalle telecamere. Ma credo me lo vieteranno. Io spero che non vi diventerò antipatica immediatamente, appena entro nella casa. Spero di essere buona, dolce, amorevole con tutti, simpatici e antipatici. Spero di essere cresciuta in questi anni, di saper affrontare la vita in modo migliore”. Adesso a parlare è il suo fidanzato, che sta già sentendo non poco la sua mancanza. (Continua dopo la foto)

















In alcune sue storie pubblicate su Instagram, Pietro Delle Piane ha affermato: “Più te ne vai e più ti sento, più non ci sei e più sei con me”. L’uomo ha citato la canzone ‘Immensamente’ dell’artista Umberto Tozzi. Successivamente l’attore 45enne ha rilasciato un’intervista al sito ‘Gossip.it’ ed anche qui ha ribadito la sua sofferenza. (Continua dopo la foto)























“Sono pochi giorni che non ci vediamo, e già mi manca molto. Ci siamo abbracciati e dati un bacio, senza bisogno di dirci altro. Ci siamo guardati profondamente anche mentre l’auto della produzione si allontanava”. Alla domanda se lui fosse una persona gelosa, ha risposto: “Sì, decisamente”. Quindi, Antonella dovrà fare molto attenzione nella Casa più spiata d’Italia per non far arrabbiare la sua dolce metà. (Continua dopo la foto)

Poi gli è stato chiesto se accetterà un eventuale confronto con la sua fidanzata durante la trasmissione: “Dipende. Solo se percepissi che Antonella avesse davvero bisogno di me”. Pietro non mette in dubbio la fedeltà della donna: “Non ci penso, tra noi c’è troppa intesa”. Poi ha anche raccontato in che modo si sono conosciuti: “Ad un opening party serale. Ci siamo incontrati al bar mentre aspettavamo un drink, i nostri sguardi si sono incrociati subito”. A proposito del brano di Tozzi dedicato, ha precisato: “Questa canzone l’abbiamo ascoltata spesso insieme negli ultimi giorni, ma la nostra è Sei nell’anima di Gianna Nannini”.

