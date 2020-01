Giulia, ecco la figlia di Maria Grazia Cucinotta: 18 anni e tutta la bellezza di mamma

Maria Grazia Cucinotta è molto attiva sui social e specialmente su Instagram, dove conta ben 334mila followers, che la riempiono di commenti affettuosi e incoraggianti e di infiniti likes. L’attrice ha ormai superato i 50 anni ma è più in forma e più bella di prima.

L’attrice torna in teatro l’11 gennaio insieme a Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Appuntamento al Teatro Carbonetti di Broni per la seconda parte di stagione con uno spettacolo da non perdere: Figlie di E.V.A. Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni. Elvira è la sua assistente perfetta, Vicky la moglie e Antonia la ricercatrice universitaria che sta aiutando il figlio del politico a laurearsi. (Continua a leggere dopo la foto)

















L’uomo dopo averle usate per arrivare in vetta, le scarica senza mezzi termini. Le donne, dopo un tentativo di vendetta personale che nessuna di loro riesce a portare a termine, pur conoscendosi appena e detestandosi parecchio, si uniscono per vendicarsi tutte insieme. Le figlie di Eva segna il debutto teatrale di Maria Grazia Cucinotta. Un’esperienza che, per sua stessa ammissione, le ha fatto venire la tremarella.

Il lavoro va a gonfie vele e si può dire lo stesso per la vita privata. L’attrice è sposata con l’imprenditore Giulio Violati; un matrimonio che dura dal 1995 e dal quale è nata la figlia Giulia, che lo scorso settembre ha compiuto 18 anni. Un traguardo importante che ha segnato il suo ingresso nell’età adulta. Per l’occasione i genitori le hanno fatto una sorpresa fantastica, una festa a tema Egitto. (Continua a leggere dopo la foto)















Dalla mamma, una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo italiano, Giulia ha preso la bellezza. “Mia madre compie 90 anni, mia figlia Giulia è appena diventata maggiorenne e con mio marito Giulio nel 2020 festeggeremo le nozze d’argento, un rapporto che si alimenta di tanta pazienza reciproca e anche di tanta ironia”, aveva spiegato Maria Grazia durante un’intervista rilasciata al settimanale “Famiglia Cristiana”. (Continua a leggere dopo la foto)









Giulia conduce una vita lontano dai riflettori, l’attrice ha raccontato, in una recente intervista di aver provato ad avere un altro figlio, ma ogni tentativo è risultato vano. “Dopo la nascita di Giulia, volevo darle un fratellino e per molti anni ho provato con ogni terapia e ogni farmaco che la scienza possa offrite. Poi – aveva concluso l’attrice – mi sono arresa e se non avessi avuto Giulia, probabilmente sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata”.

GF Vip, Ilary Blasi ‘cancellata’: bufera su Alfonso Signorini. Cosa è successo