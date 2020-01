Luigi Mario Favoloso scomparso, arriva la rivelazione della madre: “Cosa mi aveva confidato”

Luigi Mario Favoloso continua a far parlare di sé a causa della sua presunta scomparsa. Il ragazzo è stato di recente avvistato a Milano, in treno, poi a Brera. Sono tutti molto preoccupati per lui: la sorella, che è a Milano, spera di sapere presto qualcosa da suo fratello che è un tipo che di solito non fa queste cose. Luigi Mario Favoloso, però, ha fatto perdere le sue tracce e non ha scritto niente a nessuno. Neanche a sua madre che, disperata, ha lanciato un appello a Mattino5: “Ti prego, Luigi Maria, torna a casa”.

Una situazione difficile che tutti sperano si concluda quanto prima. Nella puntata di Mattino5 di mercoledì 8 gennaio, Federica Panicucci ha cercato di fare luce su questa vicenda che è diventata un vero e proprio mistero televisivo. Le opinioni si dividono: la madre di Favoloso è molto preoccupata, lo è meno Nina Moric che sostiene che Luigi Mario Favoloso sia sparito solo per farsi notare e far parlare di sé.

















Durante l'ultima puntata della sua trasmissione, Federica Panicucci ha mostrato le immagini di Loredana Fiorentino, madre di Favoloso, che ha ripercorso le sue ultime ore in casa: "Sono sconvolta perché sono momenti cupi e tristi perché non si sa dove sta. Natale stava qui con me, ha mangiato dai miei genitori, era triste e angosciato, è uscito il 29 ma non gli ho dato peso subito perché sono abituata a non averlo a casa" dice la donna nel filmato.















E dice ancora: "La macchina è in garage, le carte di credito, patente, documenti sono a casa, il cellulare dovrebbe averlo con sé. Ha detto di voler stare un po' da solo ma io gli ho chiesto di farmi sapere, come sempre". La donna spiega poi che il figlio aveva avuto una discussione con Nina Moric e che, già nel periodo natalizio, era stato più cupo del solito. E aveva sempre voglia di stare per conto suo. "Lui mi ha detto che ha litigato con Nina Moric ma non ho capito se si erano lasciati o meno" ha detto la donna.











E ha continuato: “Non l’ho capito bene, so solo che mi ha portato di tutto a casa quasi come se fosse un trasloco. Lui era sconvolto per questo litigio e questa volta ho denunciato perché sono passati quattro giorni. All’inizio pensi che stia cazzeggiando con gli amici, ho provato a chiamare in giro e nessuno sapeva niente e così ho deciso di denunciare”.

