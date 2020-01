È tornata in tv una nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il reality, condotto da Paolo Ruffini su Italia1, ha già visto una prima eliminazione: quella della giovanissima coppia composta da Boni e Martina. Ma già nella prima puntata, tra i protagonisti ha sicuramente catturato le attenzioni del pubblico un altro ‘secchione’, il latinista Giovanni Tobia De Benedetti che è stato affiancato alla ‘pupa’ Carlotta Cocina, bionda modella 24enne di Roma. Giovanni ha 22 anni ed è di Imperia.

Dopo essersi diplomato al Liceo Classico, il concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa ha iniziato un percorso di perfezionamento sia del latino che del greco, completando gli studi presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma. Si è poi iscritto alla facoltà di Lettere Classiche all’Università La Sapienza ed è diventato assistente della docente di greco Flavia Farina. (Continua dopo la foto)

















Ma non solo. Come ricostruisce Il Corriere della Sera in un articolo a firma di Paolo Conti, Giovanni Tobia è diventato docente a soli 22 anni ed è entrato a far parte del progetto sugli studi classici organizzato dall’Istituto Italiano della Capitale e la University of Jordan ad Amman. Da quanto emerge invece sul sito del Teatro La Fenice di Venezia, ha anche partecipato al concorso Pianistico nazionale dello scorso anno riuscendo ad arrivare alle ultime tappe della kermesse. (Continua dopo la foto)















Chiaro è che il sogno di Giovanni Tobia, che ha anche studiato pianoforte al Conservatorio, è quello di diventare un insegnante di latino e greco. Anche al reality lo abbiamo visto esprimersi come un uomo d’altri tempi: gioca con le citazioni latine, usa termini ricercati e ogni tanto si cimenta anche con il greco antico. Ma a giudicare dal suo profilo Instagram è anche appassionato di immersioni subacquee e in alcuni scatti sfoggia un fisico scolpito. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram “Seconda settimana di ottobre” Ph📸@sergiotesta Un post condiviso da Giovanni Tobia De Benedetti (@jean_petit_) in data: 7 Ott 2019 alle ore 4:38 PDT

Visualizza questo post su Instagram Cercando di infiammare la pagina ⚡️ Ph📸:@sergiotesta Un post condiviso da Giovanni Tobia De Benedetti (@jean_petit_) in data: 4 Ott 2019 alle ore 8:41 PDT



Dettaglio, questo del fisico, che non è passato inosservato agli utenti della rete, che si sono subito riversati sul web a commentare questo aspetto per nulla da ‘secchione’ e da ‘nerd’ del 22enne. Sui social non è attivissimo, almeno per il momento, ma in una Storia di Instagram caricata poche ore fa ha mostrato ai suoi seguaci (che ora sono già più di 8mila ma sono destinati ad aumentare) la sua “vera pupa”. Il suo cane, che posa accanto a lui.

Uomini e Donne, Gemma Galgani asfalta Juan Luis. Ursula Bennardo guarda la puntata da casa ed ecco cosa succede