Barbara D’Urso, l’ospite a Pomeriggio Cinque scoppia in lacrime e la conduttrice la gela. Nell’ultima puntata del programma pomeridiano di Canale Cinque, Barbara D’Urso ha scelto di invitare Elena Morali per farle raccontare la sua versione della storia dopo le accuse ricevute dal produttore Daniele Di Lorenzo. Durante l’intervista Elena ha confermato di aver portato avanti contemporaneamente due relazioni: una scelta che l’ha fatta stare molto male. Elena Morali ha raccontato tutto nel salotto di Barbara D’Urso ed è scoppiata in lacrime per il suo errore.

Ma Barbara D'Urso ha reagito in modo diverso rispetto a ciò che forse si aspettava la showgirl di Colorado. "Può succedere a chiunque di amare due persone e non poter scegliere, perché non vuoi far star male nessuno dei due – ha cercato di giustificarsi Elena Morali – Ci sono leggi che non sono universali in una coppia. Io e Scintilla abbiamo provato a essere una coppia aperta".

















E ha aggiunto: "In quel momento ho conosciuto Daniele, da lì è iniziata questa frequentazione". Elena ha poi spiegato di aver tenuto molto a Daniele, ma di non aver accettato nessuna proposta di matrimonio. "La storia dell'anello è folle. La proposta è vera", ha detto. Il punto è che la proposta è arrivata quando lei aveva deciso di chiudere la sua relazione con Daniele. E, ha continuato Elena Morali: "Era un periodo che io e Scintilla non andavamo d'accordo".















"Con Daniele siamo andati a periodi, c'erano grandi liti. Poi lui mi ha chiesto di sposarlo, ma io ho rifiutato. Ora sono single, devo ripartire da me. Mi scuso con i genitori di Scintilla e con i miei". La reazione di Barbara D'Urso di fronte alle lacrime di Elena Morali è inaspettata. Barbara ha detto che la normalità è stare con una sola persona, ma Elena ha replicato dicendo che Scintilla e Daniele sapevano che stavano con la stessa donna. Secondo la Morali, poi, l'uomo non è monogamo di natura.









Così Barbara D’Urso si è sentita in dovere di intervenire: “Sono più grande di te, mi dispiace vederti piangere, ma se avessi scelto un uomo con cui stare adesso non soffriresti e non avresti fatto soffrire altre persone. Mi fai meno pena di altri…”. In studio, dopo quelle parole, è calato il gelo. Di certo Elena Morali non si aspettava una reazione come quella…

