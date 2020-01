Il 7 gennaio è andata in onda una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“. Il dating show condotto da Maria De Filippi è partito col botto, mandando in onda il tanto atteso confronto finale tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, accusato da Armando Incarnato di frequentare altre donne, oltre Gemma Galgani. Juan si sarebbe “autoinvitato a casa di una donna che vive a Firenze” e avrebbe chattato con la sorella, Tina Incarnato.

Un particolare che Armando aveva urlato stizzito nello studio di Uomini e donne contro Juan: “Chatti con mia sorella, che ha la metà dei tuoi anni!”. Alle segnalazioni in questione, è seguita l’uscita dal programma del cavaliere italo-venezuelano Juan, che da tempo vive a Sant’Antimo nel napoletano. Dopo diverse accuse e soprattutto dopo aver smascherato le sue reali intenzioni, la dama torinese ha dato il sue di picche a Juan Luis Ciano. (Continua a leggere dopo la foto)

















L’uomo non ha partecipato alla trasmissione per corteggiare Gemma Galgani, come inizialmente aveva millantato, ma solo per una scommessa e per cercare di diventare famoso. Nella puntata andata in onda il 7 gennaio i telespettatori hanno potuto osservare una Gemma Galgani inedita, che finalmente ha espresso tutto il proprio disappunto. (Continua a leggere dopo la foto)















Tutto il pubblico in studio l’ha supportata, applaudendo più volte alle sue dichiarazioni. Da casa la dama torinese ha avuto altre due alleate, Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta ed ex volto di Uomini e Donne e la figlia Bianca. L’ex dama ha taggato Gemma nelle proprie Instagram stories inquadrando anche la sua Bianca: “Bianca – queste le parole della compagna di Sossio Aruta – ti sta guardando e sta dicendo ‘Menomale’. Dì, a mamma, dì… ‘Basta, basta!”‘. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto la dama torinese sembra aver iniziato felice il nuovo anno, come si nota tra l’altro nel primo post che ha pubblicato dopo la puntata che l’ha vista protagonista: “Iniziamo il nuovo anno, baci #gemma #gemmagalgani #uominiedonne #tronoover”.

