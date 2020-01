Don Matteo compie 20 anni, nuovi episodi e cast ‘stellare’

Manca davvero pochissimo, appena due giorni, e poi gli affezionati telespettatori di Rai 1 potranno tornare ad ammirare ‘Don Matteo 12’. Tutto pronto quindi per la dodicesima stagione ed il format scelto quest’anno prevede delle novità davvero molto interessanti. La fiction è molto seguita dagli italiani, senza differenza di età e livello di istruzione. Riesce quindi ad unire praticamente tutti.

Dal 9 gennaio si avrà l'opportunità di vedere i nuovi episodi, che si comporranno di dieci film che hanno un tema ricorrente: i Dieci Comandanti. Questi ultimi saranno riletti non solo da un punto di vista religioso, ma anche laico e Don Matteo proporrà il linguaggio della commedia. I grandi protagonisti saranno lui, la Capitana e il Maresciallo. Ma adesso andiamo a vedere chi saranno le grandi star che reciteranno nelle varie puntate.

















Nell'episodio numero uno ci sarà Fabio Rovazzi; nel secondo Christiane Filangieri; nel terzo Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli e Simona Cavallari; nel quarto Paolo De Vita; nel sesto The Jackal; nel settimo Elena Sofia Ricci ed Antonio Catania e nel decimo Stefano Dionisi.























Per coloro che non si ricordano a che punto sia arrivato 'Don Matteo', andiamo adesso a rinfrescare la memoria. Anna e Marco erano felici ed innamorati ed erano ormai pronti ad impegnarsi seriamente per apportare dei cambiamenti. Ma lei, delusa dal PM Nardi, mette in dubbio praticamente tutto. Non solo il rapporto, ma anche l'amore in sé.

Arriva a Spoleto inoltre un uomo di 30 anni, molto affascinante e allo stesso tempo misterioso e dal passato non limpido, che inizia a complicare la situazione. Anna va dunque in crisi. La Capitana dovrà inoltre essere in grado di risolvere casi spinosi, affiancata dal maresciallo Cecchini, che la supporta a livello lavorativo e sentimentale. In canonica, Sofia deve affrontare una vicenda difficile, che la mette davanti ad una realtà più grande legandola a Jordi, un ragazzo emarginato ma disposto a tutto per realizzare il sogno di ballerino. La piccola Ines non conosce il suo vero papà, ma vorrebbe tanto fosse Marco Nardi. Cosa succederà quando lei scoprirà che suo padre è Sergio? Non resta che aspettare l'inizio di 'Don Matteo' per fugare ogni dubbio. Tra 48 ore milioni di persone saranno quindi incollati davanti al piccolo schermo.

