Puntata ricca di colpi di scena quella di oggi di ‘Vieni da me’. Nella puntata di ieri, dove era ospite l’attore Carlo Buccirosso, aveva commesso una gaffe clamorosa scambiando Claudio Amendola con Michele Placido. “scusate, ho detto Placido, ma nella mia testa era Amendola. E’ colpa della Befana, non è arrivata la calza e quindi un calo di zuccheri…”. Ma non è finita qui.

Nell’appuntamento odierno ha dapprima avuto un momento di imbarazzo durante l’intervista con Beatrice Scolletta. Quest’ultima ha iniziato a parlare del marito e dei suoi figli, ma Caterina non ha subito compreso l’argomento forse perché distratta. Fioretta Mari, un’altra ospite in studio, le ha quindi detto: “Tu fai troppo l’amore, devo parlare con tuo marito, perché ti sta dando al cervello”. Ma è accaduto anche dell’altro, andiamo a vedere di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)

















Uno degli ospiti è stato l’ex più bello d’Italia, Simone Bonaccorsi, protagonista anche a ‘Temptation Island’. L’obiettivo del giovane è quello di fare una sorpresa speciale alla fidanzata Chiara Esposito. Vuole infatti chiederle di andare a convivere. Simone si confida con la Toffanin e, prima dell’arrivo della donna, rivela tutti i punti tormentati della sua relazione. (Continua dopo la foto)























Il modello è rimproverato in maniera simpatica dall’ospite Fioretta Mari perché commette degli errori di dizione. Bonaccorsi promette di seguire i consigli, ma lei risponde ancora: “Ci vorrebbe una vita”. Ma ciò che è accaduto successivamente è l’aspetto più clamoroso della puntata. Arriva infatti un fuorionda a sorpresa e la protagonista sembra essere proprio l’ospite (Continua dopo la foto)

“Meglio che si va a nascondere”, avrebbe detto proprio lei, così come confermato dai fan. Ed un ammiratore in particolare ha commentato così su Twitter il fuorionda dell’attrice: “Fioretta Mari sta asfaltando Simone, adoro”. Per onor di cronaca bisogna comunque dire che la sorpresa ha avuto un liete fine. C’è stato il bacio della coppia e la Esposito ha detto sì alla convivenza. Bonaccorsi, classe 1995, ha avuto l’opportunità di conoscere la vulcanica Francesca Cipriani in passato, grazie a ‘Pomeriggio Cinque’. Ma tra i due non è mai scattata la scintilla e non c’è mai stato un vero e proprio flirt. Ora la sua vita è insieme a Chiara e chissà se in futuro non inizierà a fare un pensierino anche sul matrimonio.

