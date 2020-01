Scomparsa Luigi Favoloso, segnalazioni in diretta a Pomeriggio 5: le ultime notizie

Luigi Favoloso, ex di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello manca da casa da circa 10 giorni ma la notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del giorno della Befana. Il primo a darne notizia, riporta Il Giornale, è stato l’amico e fotografo Alex Fiumara, che sul suo profilo Facebook ha scritto questo appello: “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018”.

E ancora: "La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso".

















Le news su Luigi Favoloso sono arrivate da Pomeriggio 5, dove qualcuno ha inviato una segnalazione con tanto di foto. L'ex gieffino ha preso un treno da Napoli a Milano proprio il 29 dicembre, giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce. Chi era sul treno con lui, e che lo ha fotografato, ha raccontato di aver visto scendere Favoloso alla stazione di Milano Rogoredo.















L'inviato di Pomeriggio 5 ha subito contattato la mamma di Luigi, mettendola al corrente della segnalazione e domandando se potesse essere davvero lui il ragazzo in foto. La madre ha confermato che Luigi ha un giubbotto argentato, come quello che indossa in foto, per cui non ci sono stati più dubbi.Luigi Favoloso si troverebbe a Milano quindi, come confermato da un'ulteriore segnalazione giunta in diretta sempre a Pomeriggio 5.











Qualcuno lo ha avvistato in zona Brera, ma non si sa quando né con chi: la redazione di Barbara d'Urso stava verificando la segnalazione prima della fine della puntata e non ha aggiunto altro in merito. Chissà se Luigi Favoloso si metterà in contatto con la famiglia o con Nina Moric dopo questi avvistamenti

