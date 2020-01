Elisa De Panicis è stata tra gli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip 4 a essere ufficializzati. Modella e influencer, il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione di follower, Elisa De Panicis è famosa per aver partecipato a Uomini e Donne (era il 2011) ma soprattutto per aver preso parte all’edizione 2015 di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi in versione spagnola.

Dopo le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi quest'anno al timone del Grande Fratello Vip c'è Alfonso Signorini, già ospite fisso del programma, il quale è affiancato dall'inedita coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e il cantante Pupo. Ma torniamo a Elisa De Panicis. La giovane è nota al pubblico italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Alessio Lo Passo, ma riscosso molta popolarità in Spagna, dove nel 2015 ha partecipato a Supervivientes, ovvero l'Isola dei Famosi.

















All'interno del reality show ha conosciuto Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne, e concorrente anche lui del Grande Fratello Vip 2020. Nel corso della sua partecipazione al programma, Cristiano Ronaldo, che allora giocava al Real Madris, la notò e i due ebbero una breve relazione nel 2016. Terminata la breve relazione con l'asso del calcio, Elisa De Panicis ha partecipato come tronista a Mujeres y hombres y viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne.















Il suo fidanzato più noto è proprio Cristiano Ronaldo, stella del calcio più volte accusato di essere gay, di essere confuso dal punto di vista sessuale e chi più ne ha più ne metta. Ai microfoni di El Ciudadano, Elisa De Panicis ha svelato alcuni dettagli piccanti sulla relazione avuta con il portoghese: "Si imbottisce il pacco per farlo sembrare più grosso. Ci siamo divertiti e abbiamo avuto una bella amicizia, ma niente di speciale. Non ci siamo mai nascosti. Tutto è avvenuto in pubblico, sul suo yacht o quando uscivamo insieme".









Visualizza questo post su Instagram @elisadepanicis in @elisadepanicis_collection Ph @casa_emma Un post condiviso da (@elisadepanicis) in data: 1 Gen 2020 alle ore 1:46 PST

Il cast del Grande Fratello Vip 2020 è formato da 19 concorrenti ufficiali. Oltre a Elisa De Panicis, ci sono Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza, Rita Rusic, Fabio Testi, Licia Nunez, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Ivan Gonzalez, Andrea Montovoli. Inoltre, la produzione ha scelto quattro concorrenti provenienti dalle precedenti edizioni del reality show, ovvero Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Accanto al conduttore Alfonso Signorini, ci sono gli opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Nata l’1 dicembre 1992, Elisa De Panicis parla 5 lingue ed è proprietaria di un brand di costumi, “Elisadepanicis_collection”. Altezza e peso della modella e influencer non sono conosciuti.

