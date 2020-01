Sarà al Festival di Sanremo 2020. Dopo le polemiche, le indiscrezioni e tutto, la Rai ha deciso di fare dietrofront. Ma di chi stiamo parlando? Della giornalista Rula Jebreal che, adesso è ufficiale, sarà al Festival di Sanremo 2020. Si è chiuso positivamente il vertice Rai tra la direttrice Teresa De Santis, l’ad Fabrizio Salini e il conduttore-direttore artistico Amadeus. Sarà Rula, dunque, una delle dieci donne che salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Il vertice che era stato preannunciato nei giorni precedenti, si è concluso da poco.

E si auspicava una risoluzione "a lieto fine" tra le parti. Fabrizio Salini aveva detto no alla censura: "Nessuna censura in Rai", sue testuali parole. Già era chiaro che la trattativa sarebbe andata a buon fine. Dopo giorni di chiacchiere e polemiche, la faccenda doveva chiudersi necessariamente in modo positivo. Tra l'altro Amadeus aveva fortemente voluto Rula Jebreal a Sanremo. Ed è stato accontentato.

















In tutta probabilità la giornalista Rula Jebreal parlerà della condizione della donna nella società odierna. Pare che non verrà affrontato il tema delle sue posizioni politiche. Ma come è iniziata la polemica? Tutto è cominciato con un'indiscrezione di Dagospia. Poi erano partite le polemiche e i dissensi. Le esternazioni – per esempio quelle di Giampaolo Rossi e Daniele Capezzone – sono state ingigantite ed è stato il caos. Un caos che ha portato anche Rula Jebreal a parlare di una sua possibile esclusione.















"In Rai sono spaventati di avere una Italia inclusiva e tollerante" aveva scritto in un comunicato. Ora, però, sembra che tutto sia risolto. Classe 1973, Rula Jebreal è nata a Haifa ma è naturalizzata italiana. Ha iniziato a lavorare come giornalista nel 1997 per "Il Resto del Carlino", "Il Giorno" e "La Nazione". Nel 2002 ha lavorato, in veste di militante del movimento palestinese, a "Diario di guerra", trasmissione di La7.









Nel 2006 è nel cast di “Annozero” di Michele Santoro. Nel 2017 Rula è stata una delle sette donne di successo omaggiate da Yvonne Sciò nel documentario Seven Women. Chi saranno le altre 9 donne che si susseguiranno sul palco dell’Ariston? Diletta Leotta, Antonella Clerici, le giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Indiscrezioni parlano anche della fidanzato di Ronaldo Georgina Rodríguez.

