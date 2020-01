Barbara Alberti è una scrittrice, sceneggiatrice e giornalista italiana, famosa non solo per le sue opere letterarie ma anche per le sue ospitate televisive. Giovanissima si trasferisce a Roma, città che considera brutta e ostile. Nel suo sito ufficiale, infatti, si legge: “A 15 anni è venuta a Roma, che ha odiato a prima vista, e qui si è laureata in filosofia”. Fin da piccola Barbara Alberti ha una grande passione per la scrittura e appena terminati gli studi in Filosofia diventa una delle scrittrici più interessanti nel nostro Paese. Odia la chirurgia estetica e le persone che vogliono ostinatamente eliminare i segni della vecchiaia.

”È brutto quando le donne vogliono fermare il tempo. Diventano mausolei, la natura è più dinamica”, ha affermato in una recente intervista. Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un’immagine perdente del sesso femminile, si affiancano opere diverse, dal picaresco Memorie malvagie al meditativo Vangelo secondo Maria, a prove maggiormente venate di umorismo e provocazione come altre opere e Il promesso sposo, un profilo dedicato al critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha condotto La guardiana del faro, un programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef, venendo eliminata nella seconda puntata. Ama prendersi cura dei propri capelli (che non ha mai tinto) e le piace dividerli in lunghe trecce ed elaborate acconciature. Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip. (Continua a leggere dopo la foto)















Barbara Alberti è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani. Dal loro matrimonio sono nati Malcom Pagani, di professione giornalista, e Gloria Samuela Pagani. Da anni tiene una rubrica su Gioia in cui tenta di dare risposte alle donne. Ha ammesso di aver conosciuto qualcuna delle sue lettrici, e inizialmente di averle accolte in casa propria, salvo poi pentirsi subito dopo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Una volta arrivò a casa mia una pazza, di circa sessant’anni, tradita dal marito con una ragazzina più piccola. Lei lo rivoleva di prepotenza e voleva che io lo convincessi. Un’altra volta, invece, arrivò una donna bellissima, grande anche lei, che si stava distruggendo con le lamette dopo esser stata lasciata da un uomo molto più giovane, con il quale condivideva solo il letto”, ha raccontato a Gay.it. Barbara Alberti è nata a Umbertide, in provincia di Perugia, l’11 aprile del 1943. È alta 170 centimetri e pesa circa 58 chili.

Pasquale Laricchia: età, altezza, peso, fidanzata