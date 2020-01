L’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, che come molte altre trasmissioni Mediaset tornerà in onda subito dopo la Befana, ha visto come protagonista Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, tra i più discussi del programma, dopo aver chiuso con Veronica Ursida si era da poco detto interessato a conoscere Barbara De Santi ma quello che è successo in studio nel corso dell’ultima registrazione ha a che fare con ben altro.

Come riporta il sito Il Vicolo delle News, Gianni Sperti pare aver dimostrato a tutti che lontano dalle telecamere e già da diverso tempo Armando si vede con una donna e che quindi stava prendendo in giro pubblico e redazione. Un’accusa gravissima. Il sito non dà molte altre anticipazioni su questo scontro fra Gianni e Armando, ma rivela che il cavaliere “è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre”. (Continua dopo la foto)

















Dunque Armando Incarnato è stato cacciato? Dopo la puntata il cavaliere (o ex a questo punto) ha pubblicato un post su Instagram in cui sembra far riferimento a quanto successo in studio. “Potete calare tutte le ombre di questo mondo su di me, resterò sempre al sole. Vivo di giorno, non di notte – si legge – Se vuoi sporcare qualcuno, fallo con qualcosa di indelebile, altrimenti quando meno te l’aspetti le tue accuse svaniranno come un castello di sabbia a riva di mare”. (Continua dopo la foto)















Sotto al post sono piovuti commenti di ogni tipo e diversi follower hanno ricordato ad Armando che è stato “cacciato dal programma”e che finalmente è stato scoperto: “Finalmente ti hanno sgamato e sbattuto fuori a calci in c…o brutto buffone inutile montato di testa”. Ma Armando non è restato in silenzio e, sempre su Instagram, ha reagito: “Ma chi te l’ha detta sta cosa? Ah ah ah ma vaf…c…o va, scostumata maleducata”. (Continua dopo foto e post)











Ma non è finita. “Ti hanno scoperto? Prima o poi sarebbe dovuto succedere – ha scritto un’altra fan del programma – la verità viene sempre a galla! Comunque in bocca al lupo per la tua vita reale”. “E già – ha risposto ancora Armando –! La verità viene sempre a galla. Ed è una”. Non è dato sapere come si evolverà questa situazione e dunque chi ha ragione. Ma di sicuro non appena vedremo la puntata in tv avremo le idee più chiare.

