La conduttrice televisiva Simona Ventura ha rilasciato un’importante intervista nella giornata di ieri, domenica 5 gennaio, durante il programma di Rai 1, ‘Da Noi…A Ruota Libera’. Ha voluto fare un bilancio dell’anno appena terminato, ritenuto da lei molto positivo. La donna ha infatti dichiarato a proposito: “Il 2019 è stato l’anno della mia rinascita. Sono davvero orgogliosa di essere tornata in Rai”.

La presentatrice oggi è molto felice anche a livello sentimentale, avendo una relazione molto forte con il compagno Giovanni Terzi. Inoltre, la coppia ha già deciso di volersi unire in matrimonio, anche se non si hanno informazioni sulla data precisa delle nozze. Ma la sua vita non è stata caratterizzata soltanto da eventi positivi, infatti ha voluto rievocare anche alcuni episodi del passato non proprio piacevoli.

















Simona è stata costretta a subire alcune dicerie sul suo conto di una gravità assoluta. Ecco cosa ha rivelato: "Mi sono state fatte un'enormità di cattiverie, questo è il mio karma, questa è la verità. Il fatto che io sia riuscita a superarle, con grande difficoltà, mi rende più forte…anche se delle volte sono stata lì lì per soccombere".























La conduttrice tv 54enne ha concluso così il suo intervento: "Le malelingue sono state taglienti e molte mi hanno fatto smettere di lavorare, come quando si diceva che facevo uso di droghe, lungi da me". Dunque, durante la sua carriera professionale la Ventura ha subito delle accuse gravissime che hanno rischiato di mettere a repentaglio il suo futuro lavorativo. Ora però finalmente è tornato il sereno.

Qualche settimana fa, durante ‘Storie Italiane’, Simona Ventura aveva ricordato la figura di Nadia Toffa: “L’ho conosciuta, l’ho apprezzata. Ho sempre detto che assomigliava molto a me, una guerriera e lo è stata. Mi rendo conto che sono stata miracolata, ho avuto la fortuna di avere ancora mio figlio”. Ed a proposito del partner Giovanni, quest’ultimo, presente in studio, aveva detto: “La proposta è già arrivata. Le ho dato un anello di famiglia. La risposta è arrivata. C’è qualche data interessante”. Nel 2019 la presentatrice nata a Bentivoglio (Bologna) ha preso parte a ‘The Voice of Italy’, allo ‘Speciale La casa di carta’, a ‘Il collegio’ e a ‘Settimana Ventura’.

