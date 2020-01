GF Vip, la concorrente che tenevano nascosta. Beffato Signorini, si scopre tutto: è lei

Le promesse si mantengono e per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è stato proprio Alfonso Signorini a curare la selezione dei concorrenti. Non poteva fare di meno, proprio perché aveva previsto e annunciato pubblicamente che nessuna scelta sarebbe accaduta a caso e che le aspettative del pubblico sarebbero state pienamente soddisfatte. Tra un rifiuto e un abbandono, i nomi dei concorrenti sono ormai ufficiali e tutto sembra pronto per partire al meglio.

Gli unici nomi a rimanere incerti sono quelli di Andrea Denver, Barbara Alberti e Ivan Gonzalez, ma tutto è pronto. A pochi giorni dal debutto della prima serata, anche le sorprese continuano a riempire le pagine di quotidiani e settimanali. La nuova edizione del Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti e non si aspetta altro che vedere spalancare la famosa porta della casa più spiata d’Italia. A dare un annuncio sorprendente è la rivista SuperGuidaTv. Un nome inaspettato: è una lei. Di chi si tratta? Continua dopo la foto.

















Ecco il nome atteso ed è quello di Elisa De Panicis. Nel 2015 ha partecipato a Supervivientes in Spagna, dove si è ritirata dopo 50 giorni perché aveva perso la spazzola per capelli e non poteva più pettinarsi. Tutto questo la dice molto lunga sul caratterino di Elisa e se ne vedranno di belle. Sempre in Spagna, Elisa ha fatto capolino in vari programmi tv, mentre in Italia vanta solo una breve apparizione a Uomini e Donne nelle fila di corteggiatrici di Alessio Lo Passo. Continua dopo la foto.















Elisa De Panicis, comunque, si è fatta apprezzare anche in Honduras, partecipando prima all’Isola dei Famosi spagnola e, successivamente, a Uomini e Donne del posto dove ha trovato l’amore con Juanma: proprio per il flirt con quest’ultimo, la modella milanese ha abbandonato il programma per vivere appieno una relazione sentimentale durata giusto qualche settimana. Poi non si è più sentito parlare di lei, ma a quanto pare un personaggio del genere rappresenta la ciliegina sulla torta per un’edizione GF Vip all’insegna della sorpresa. Continua dopo la foto.









Accanto al nome di Elisa, i concorrenti ufficiali sono: Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila,

Aristide Malnati, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez, Licia Nunez, Michele Cucuzza, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic, Salvatore Veneziano e Sergio Volpini. Attediamo altri riscontri.

All Together Now: arriva l’accusa pesante a Sonia Mosca, la vincitrice