Una puntata sulle righe quella della scorsa settimana ad All Together Now. Il pubblico ha assistito a uno spettacolo più unico che raro, che fa qualificare il programma tra i più apprezzati sulla scena italiana, accanto a Le Meraviglie di Alberto Angelo, in onda il sabato sera. Alla luce della vittoria di Sonia Mosca, che ha battuto Rosetta Falzone ed Enrico Bernardo, l’attenzione si è spostata su un’accesa polemica dibattuta su tutti i quotidiani. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Le note della canzone "Un nuovo bacio" ha visto il duetto finale di Sonia insieme a Gigi D'Alessio, ma qualcosa non è tornata a chi ha la memoria più allenata degli altri. Pare che i due colleghi, Sonia e Gigi, abbiano cantato la stessa canzone nel 2010 sotto la regia di Roberto Cenci, lo stesso di 'All Together Now', al tempo impegnato come regista di 'Ti lascio una Canzone'. Ma, una volta intervistata da Superguida Tv, Sonia non ha confermato nulla, dicendo che Gigi non aveva memoria dell'accaduto. Una semplice coincidenza oppure una bella raccomandazione?

















Ecco un estratto dell'intervista, in cui si può apprendere molto di più e provare a capire altrettanto: "Noi concorrenti in gara non sapevamo con chi dovevamo duettare. L'abbiamo scoperto solo nel momento in cui sono uscite le fotografie degli artisti con le combinazioni. Quando sono arrivata sul palco ho pensato che Gigi si sarebbe ricordato di me. Invece non è andata così. Non abbiamo avuto modo di parlare né prima né dopo l'esibizione perché lui è scappato subito. Gigi non poteva ricordarsi di me perché quando ci siamo conosciuti ero più magra e avevo i capelli lunghi". E Sonia aggiunge anche dell'altro.























"Avevo 16 anni e ora ne ho 27. I giornali hanno fatto poi il loro lavoro facendomi passare per raccomandata. Nel programma c'erano tanti concorrenti provenienti dai programmi "Ti lascio una canzone" e "Io canto" e mi sono sembrate assurde le polemiche che sono state create. Il fatto che il regista di quei programmi sia lo stesso di "All Together Now" non fa di me una raccomandata". Così Sonia decide di rispondere a chi ha messo in dubbio la sua pulita partecipazione al programma.

Rimane il fatto che la puntata è stata davvero sorprendente. Infatti, subito dopo aver proclamato la vittoria, Sonia si è esibita in un bis, ricantando I Love The Lord e facendo sognare come solo la sua voce lascia accadere. La magia della serata non poteva essere disturbata dalla polemica, posto che nessuno può mettere in dubbio la bravura e la professionalità di Sonia. Adesso rimane da chiedersi se la conduzione per la prossima edizione verrà confermata o meno. Quel che è certo è che i programma rappresenta un vero successo, che non necessita di altrui raccomandazioni.

