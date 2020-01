Pasquale Laricchia è un ex concorrente del Grande Fratello, dj, conduttore radiofonico e personal trainer. In tv si è fatto conoscere nel 2002, con la sua partecipazione alla terza edizione del reality di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso in coppia con la fidanzata dell’epoca Victoria Pennington. Nella Casa Pasquale si è subito distinto per la sua simpatia e per frasi come “Stip ca truov” o “J so fort per natura”. Rimasta celebre anche la sua parodia del mitico Fabio De Luigi, che lo aveva preso di mira, a Mai dire Grande Fratello.

Il simpatico personal trainer pugliese con l’inconfondibile accento barese alla fine non vinse (trionfò Floriana Secondi, ndr), ma è stato sicuramente uno dei protagonisti più amati di quell’edizione anche per le risate che ha regalato al pubblico. Dopo il reality l’amore con la sua Victoria è arrivato al capolinea: lei è tornata in America e ha poi sposato l’imprenditore Sam Bryan. (Continua dopo la foto)

















Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Pasquale Laricchia è stato più volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista. Continua a mantenersi in forma e ad avere un fisico scolpito a giudicare dai suoi scatti social oggi lavora in radio. Conduce un programma a Radio Studio Più insieme a Frankie Gada che prende il nome da una delle frasi che lo hanno reso celebre: ‘J So Fort’. (Continua dopo la foto)















Pasquale Laricchia è sempre stato un appassionato di musica: “Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione!”, ha raccontato al settimanale DiPiù. Sempre nell’intervista non escludeva un suo eventuale ritorno in tv, magari nella Casa che gli ha dato la popolarità. Detto, fatto: Pasquale è tra i concorrenti del GF Vip 2020 di Alfonso Signorini. (Continua dopo le foto)











Pasquale Laricchia è nato a Bari il 14 Agosto 1972 sotto il segno zodiacale del Leone, è alto un metro e ottanta centimetri per un peso di circa ottanta chilogrammi. Per quanto riguarda la sua vita privata, non è sposato e non ha figli ma stando a quanto dichiarato a DiPiù, ha una fidanzata. Pur senza sbilanciare troppo, l’ex di Victoria Pennington ha confessato di aver trovato l’amore. Ora sta con una donna di cui però non ha mai voluto svelare il nome.

