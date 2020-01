Brutto colpo per Al Bano, in pochi se lo sarebbero aspettati

Gli ascolti tv di sabato 4 gennaio 2020 confermano un primo posto meritatissimo: ancora una volta gli utenti vengono affascinati da Alberto Angela. Gli italiani si lasciano trasportare nel viaggio attraverso le meraviglie della nostra Italia e quale migliore guida di Alberto? Nello scorso autunno Angela ha registrato ascolti tv molto alti con Ulisse, replicando il successo proprio ieri sera con la terza edizione di Meraviglie.

In onda su Rai 1, il programma di Alberto Angela è stato seguito da ben 4.649.000 di spettatori, pari al 23% di share. Su Canale 5 è andato in onda 55 passi nel sole di Albano. Da sabato prossimo tornerà Maria De Filippi con una nuova edizione di C'è posta per te. Cosa accadrà in studio da Alberto Angela? Riuscirà a mantenere uno share sopra al 20%? Complessivamente gli ascolti tv di sabato 4 gennaio 2020 mettono in classifica i programmi della prima serata.































Ecco i dati: Canale 5 – 55 Passi nel Sole: 2.094.000 di spettatori e l'11.4% di share; Rai 2 – FBI: 1.471.000 di spettatori e il 6.5% di share; Rai 3 – Tutto Tutto Niente Niente: 1.092.000 di spettatori e il 4.8% di share; Rete 4 – The Landlord – L'Ossessione: 765.000 di spettatori e il 3.7% di share; Italia 1 – Ritorno al Futuro II: 1.548.000 di spettatori e il 7.9% di share; La7 – Assassinio sul Palcoscenico: 461.000 spettatori e il 2.1% di share; TV8 – Harry e Meghan: La nuova famiglia: 364.000 spettatori e l'1.7% di share; Nove – Uno Sguardo dal Cielo: 318.000 spettatori e l'1.6% di share.









Per quanto riguarda i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale, gli ascolti tv mettono in classifica Flavio Insinna e Amadeus, che spiccano il volo su Rai 1 . Seguono: Rai 1 – L'Eredità: 4.910.000 di spettatori e il 25.5% di share; Canale 5 – Conto alla Rovescia: 3.013.000 di spettatori e il 16% di share; Rai 1 – Soliti Ignoti: 5.917.000 di spettatori e il 26.1% di share; Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.302.000 di spettatori e il 14.6% di share; Italia 1 – Ritorno al Futuro: 1.151.000 di spettatori e il 5.4% di share.

Il nuovo anno è appena cominciato e i programmi a breve riprenderanno la loro ordinaria amministrazione, sperando che le vacanze natalizie abbiano alleggeritogli animi dei conduttori. Pronti a dare il meglio di sé? Lo vedremo. Ciò che è interessante notare fino ad ora è che gli italiani amano viaggiare con una guida che fa i baffi a qualsiasi altra conduzione. Se ne vedranno di belle quando la reginetta del sabato sera tornerà più riposata che mai e pronta a intrattenere il suo fedelissimo pubblico. Non rimane che seguire le classifiche e tenersi aggiornati sulle sfide diplomatiche tra colleghi al ‘top’.

