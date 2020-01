“Ma dove vai”. UeD, Valentina Autiero demolita, commenti pesantissimi. Lei scoppia a piangere

L’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata davvero ricca di sorprese. Come sempre tra un litigio e un chiarimento, le coppie che aspirano a ufficializzare un amore non perdono mai di vista ciò che conta davvero: trovare l’anima gemella. Dame e Cavalieri intrecciano scoop con baci appassionati, fughe improvvise, uscite di scena e ritorni. Come dimenticare Gemma e il suo dentista? La dama torinese non poteva immaginare che andasse a finire così. La loro sembrava davvero una storia destinata a durare. Ma Valentina Autiero? Cosa ha combinato nel frattempo?

È andata in scena una sfilata con un tema ben pensato: "Bella da far perdere la testa". Valentina Autiero ha mostrato le gambe, ma non tutti sembrano avere gradito. Oltre alle gambe c'è di più? A quanto pare sembrano contare molto più di qualsiasi altra cosa. Critiche vergognose sono piovute su Valentina, a cui stranamente non ha risposto con determinazione. La sua reazione ha lasciato tutti stupiti. Evidentemente è stata colpita in un suo punto debole e la reazione è stata quella tipica di una persona ferita profondamente. Cos'è successo?

















"Quando ha sfilato Valentina – si legge sul Vicolo – c'è stata una polemica che l'ha portata ad un pianto perché l'hanno giudicata con cattiveria dicendole che non ha belle gambe e lei si è offesa, tanto che non ha voluto votare poi alla sfilata degli uomini". Valentina non ha trattenuto le lacrime. Valentina non è mai stata vista così fino ad ora. Spiazzante, dunque, non poter consolare una donna ferita che in principio si è dimostrata entusiasta di mostrarsi nella sua naturale e spontanea bellezza.















Ovviamente, l'attenzione non può che cadere su Barbara De Santi. Pare che abbia battibeccato varie volte con Mattia perché nonostante si fossero sentiti per parecchio tempo lui non ha dato più sue notizie. Ma si può trattare così una persona senza un valido motivo? Esiste qualcosa sotto questa vicenda che ha fatto scappare via Mattia? Forse le troppe pressioni, o forse le aspettative troppo alte. In ogni caso di tutta risposta Mattia si è beccato un bel 4 dopo la sfilata. Da parte di Barbara ci si aspetta anche di peggio, posto il temperamento sanguigno.









Questa volta, invece la Dama ha provato a canalizzare meglio il nervosismo, vendicandosi su un principio di valutazione banalmente estetico, che avrebbe sicuramente affondato l’autostima di Mattia. Ma come si è conclusa la sfilata? Tutti vogliono i nomi dei vincitori. Il primo posto è stato il loro e a a vincere è stata Pamela Barretta per le donne e Massimiliano per gli uomini. Erik in ogni caso e al di là di tutto ha fatto strike. Infatti si legge sul Vicolo delle News: “Vestito da operaio, jeans attillati, stivaletti ed elmetto, camicia arrotolata, ha scosso gli ormoni delle donne presenti”.

