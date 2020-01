Carlotta Maggiorana è un’ex ballerina, attrice e Miss Italia 2018. Ha frequentato il liceo psicopedagogico e si è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza e dopo aver lasciato la sua terra d’origine per trasferirsi a Roma, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 2010 come ballerina televisiva, prendendo parte a diverse trasmissioni Rai e Mediaset come Avanti un Altro, La giostra sul 2, The Call – Chi ha paura di Teo Mammucari?, Colorado – ‘Sto classico, Red or Black? – Tutto o niente.

La bella Carlotta ha poi tentato il concorso Veline. Non ha vinto un posto sul celebre bancone di Striscia la notizia, ma è stata scelta come “paperetta” dell’ultima edizione di Paperissima, nel 2013. Ha anche lavorato come attrice, in Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni, nella fiction L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo e ha anche preso parte con un piccolissimo ruolo nei film The Tree of Life di Terrence Malick. (Continua dopo la foto)

















Ma è nel 2018 che arriva il successo vero per Carlotta Maggiorana. In quell’anno, infatti, partecipa e vince il concorso di Miss Italia, la 79esima edizione condotta su La7 da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti. Carlotta è arrivata in finale con la fascia di Miss Marche 2018. Seconda classificata la napoletana Fiorenza D’Antonio e terza la tarquiniese Chiara Bordi, la ragazza in concorso con una protesi alla gamba sinistra in seguito a un incidente stradale. (Continua dopo la foto)















Carlotta Maggiorana è passata alla storia del concorso per essere la prima Miss Italia a essere sposata. Solo nel 1987 si verificò un caso simile con Mirca Viola ma la neo eletta reginetta all’epoca dovette cedere il titolo: il regolamento del concorso, infatti, vietava alle donne sposate di partecipare al concorso. Carlotta, che è sposata dal 2017 con Emiliano Pierantoni e non ha figli, ha invece potuto mantenere la corona. (Continua dopo le foto)











Carlotta Maggiorana è nata a Montegiorgio, provincia di Fermo, il 3 gennaio 1992 sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alta un metro e settantatre centimetri, pesa circa cinquantacinque chili. Il marito Emiliano l’ha sostenuta prima e dopo la vittoria della fascia di Miss Italia. “Se abbiamo superato questo periodo, saremo legati per l’eternità… La famiglia è la cosa più importante e me la tengo stretta” ha dichiarato Carlotta Maggiorana a Il Resto del Carlino. Nel 2020 Carlotta Maggiorana è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Miss Italia trema. Carlotta Maggiorana a rischio (di nuovo): cosa è saltato fuori