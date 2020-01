Andrea Montovoli è un attore italiano. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia quando è appena 18enne, nel 2003, come attore teatrale. Poi il debutto al cinema nel 2006 nel film Uno su due e due anni dopo sul piccolo schermo nella fiction R.I.S. 5 a cui fanno poi seguito altre serie televisive come Quo Vadis, Baby?, L’ispettore Coliandro 2, Il ritmo della vita, Notte prima degli esami ’82, Natale a 4 zampe, Un matrimonio, Provaci ancora prof! e Sacrificio d’amore.

Nonostante sia giovane, Andrea Montovoli vanta già un lungo curriculum. Tornando al cinema, nel 2010 recita nel film 'Scusa ma ti voglio sposare' di Federico Moccia, successivamente gira come protagonista Piazza giochi, Una canzone per te sempre nello stesso anno e poi Balla con noi e Poker Generation. Andrea Montovoli si è anche distinto in talent e reality show.

















Nel 2009 Andrea Montovoli partecipa al talent condotto da Milly Carlucci su Rai1 Ballando con le stelle in coppia con Ola Karieva, dove alla fine si classifica al secondo posto. Nel 2015 prende parte alla decima edizione de L'isola dei Famosi su Canale 5 dove perse ben diciassette chilogrammi e nello stesso anno recita in Infernet, che gli ha valso il premio come miglior attore per un ruolo drammatico al Perugia Love Film Festival.















Dopo aver partecipato ad alcuni videoclip, tra cui quello di Lampo di vita di Luca Carboni e ai programmi Bella più di prima e Celebrity Workout come personal trainer, nel 2018 Andrea Montovoli partecipa al reality di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca Pechino Express con Francisco Porcella: alla fine la coppia de I surfisti si piazzano in quarta posizione. Nel 2020 Andrea è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.











Andrea Montovoli, che è nato il nato il 12 marzo 1985 a Porretta Terme sull’Appennino bolognese sotto il segno zodiacale dei Pesci, è alto un metro e ottantaquattro centimetri per un peso di circa settantatre chilogrammi. Orfano di padre, è cresciuto con la madre Angela e la sorella Anita. Dal punto di vista sentimentale, negli anni gli sono stati attribuiti flirt con Fanny Neguesha, Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino. Nel 2016 Andrea Montovoli si è fidanzato con Luna Graziano, dj ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne mentre a giugno del 2018 si fidanza con Francesca Brambilla, la bella show girl di Avanti un Altro ed ex di Stefano Laudoni.

