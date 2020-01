Fabio Testi è un noto attore italiano. Dopo a sua carriera inizia nel 1968 con una parte nel film di Sergio Leone, C’era una volta il West, ma è nel 1970 che arriva la prima vera occasione: Fabio Testi recita ne Il giardino dei Finzi Contini, per la regia di Vittorio De Sica, il film che ha poi ottenuto un Oscar come miglior film straniero.

Sono moltissime le pellicole cinematografiche e per il piccolo schermo a cui ha preso parte Testi. Ricordiamo, partendo dai più recenti, Al di là del lago, La donna che ritorna, Colpo di fulmine, Il falco e la colomba, Sottocasa, Don Matteo, La dottoressa Giò, Il ritorno di Sandokan, Manuela, Micaela tra gli altri. Fabio Testi ha avuto anche un’esperienza discografica nel 1984 come interprete del singolo Palma de Majorca/L’artista, pubblicato dalla Compagnia Generale del Disco e un’esperienza politica nel 2007, quando partecipa come candidato sindaco alle elezioni amministrative di Verona. (Continua dopo la foto)

















Nel 2003 ritroviamo Fabio Testi come concorrente della prima edizione dell’Isola dei Famosi, andata in onda su Rai2, ma ha concluso la sua esperienza di naufrago dopo 22 giorni, eliminato alla quarta puntata. L’anno successivo Fabio Testi partecipa anche al Grande Fratello spagnolo. A proposito di reality, anche se indirettamente Testi è stato anche uno dei protagonisti della terza edizione de La Talpa, realit condotto da Paola Perego e andato in onda su Italia1: fu lasciato in diretta tv dall’allora compagna Emanuela Tittocchia. (Continua dopo la foto)















Nel 2020 Fabio Testi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il concorrente più anziano a partecipare al reality di Canale 5 perché, finora, il “record” era di Cristiano Malgioglio, che aveva 72 anni quando ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip. Per quanto riguarda la vita privata, Fabio Testi è stato più volte al centro del gossip per le sue storie d’amore. Tra le sue ex più famose star del calibro di Ursula Andress, Charlotte Rampling, Brooke Shields, Anita Ekberg e Edwige Fenech. (Continua dopo le foto)











Fabio Testi, che è nato a Peschiera del Garda il 2 agosto 1941 sotto il segno zodiacale del Leone, è alto un metro e ottantaquattro centimetri ma sul peso non si hanno informazioni, è stato sposato per la prima volta con la stilista spagnola Lola Navarro. Dopo il matrimonio, che è durato dal 1979 al 1994, la coppia ha avuto 3 figli: Fabio, Thomas e Trini. Dopo la relazione con Emanuela Tittocchia, il 3 gennaio 2015 Fabio Testi si sposa per la seconda volta, a Capri, con la gallerista Antonella Liguori. Nell’estate 2019 l’attore viene paparazzato con Lisa Agnelli, violinista più giovane di ben 47 anni dell’attore. “Di lei mi hanno colpito la passione con cui suona e la sua professionalità. Siamo spesso in tournée e, da questa primavera, con lei è nata una particolare simpatia. Ma non viviamo ancora insieme”, ha poi confidato Testi al settimanale Nuovo.

Emanuela Tittocchia: età, altezza, peso, figli e marito