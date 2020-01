Lutto devastante per Massimo Giletti: il mondo della tv si stringe intorno al noto conduttore

Si chiamava Emilio Giletti ed era il padre del notissimo conduttore televisivo Massimo. Il 4 gennai, l’uomo se n’è andato, era ricoverato in ospedale di Novara e il decesso è arrivato in mattinata, per cause naturali. Il padre di Massimo Giletti è stato anch’esso una figura di spicco italiana, seppur in un altro campo. L’uomo infatti è stato un noto imprenditore nella zona del biellese, proprietario dell’azienda di famiglia, la Giletti S.p.a., tra le principali produttrici di filati al mondo. Il fondatore, Anselmo Giletti, l’aveva creata a Ponzone di Trivero più di 100 anni fa, precisamente nel 1881.

Nella stessa azienda ha lavorato per breve tempo lo stesso Massimo Giletti, prima di intraprendere la carriera nel mondo della Tv e dell’informazione. Tuttavia, anche senza Massimo, la gestione dell’azienda di Emilio Giletti era stata segnata anche da numerose sponsorizzazioni per manifestazioni sportive, principalmente automobilistiche, essendo l’auto, e in generale lo sport, la sua principale passione. Forte il legame tra Emilio Giletti e il suo territorio. Continua a leggere dopo la foto

















Recentemente aveva partecipato alla realizzazione del palazzetto dello sport di Ponzone, la cittadina in cui viveva. Il 21 ottobre del 2017 era stato inaugurato il Pala Giletti. Nelle prossime ore è previsto l’allestimento della camera ardente all’interno dell’azienda, ma non c’è ancora, al momento, una data dei funerali di Emilio Giletti. Continua a leggere dopo la foto















Nel mondo del lavoro si diceva appunto che la notorietà pubblica di Emilio Giletti non è legata solo all’aspetto imprenditoriale. Il padre di Massimo Giletti aveva avuto una carriera importante come pilota d’auto sportive, partecipando a 25 gare tra il 1951 e il 1955, a bordo di macchine Ferrari e Maserati. Continua a leggere dopo la foto











Con la Officine Alfieri Maserati, invece, riuscì a compiere l’impresa di vincere la Mille Miglia del 1953. Una devastante perdita per Massimo Giletti al quale va tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza: un periodo duro a ridosso delle feste di Natale, quelle della famiglia e del nuovo anno. Forza, Massimo!

Ti potrebbe anche interessare: “Il mio compagno è morto prematuramente”. Tutto il dolore della famosa showgirl