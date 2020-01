Tutti ricorderete sicuramente Salvo Veneziano della prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, nel lontano 2000. Il pizzaiolo siciliano aveva 25 anni quando varcò la porta che lo conduceva dentro la casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino ha aperto 17 pizzerie: una serie di attività commerciali che gli hanno permesso di investire quanto guadagnato grazie al reality show. Ma in passato aveva raccontato che lo spirito imprenditoriale non era nato appena uscito dalla casa. Il successo lo aveva forse un po’ distratto.

“Guadagnavo quattordici milioni di lire per due ore di lavoro in cui firmavo autografi, bevevo un drink e facevo presenza. Guadagnavo, ma avevo le mani bucate”. A un certo punto il successo è calato, raggiunta la moglie Giusy che aveva lasciato in Sicilia, non l’aveva trovata a casa. Al suo posto una lettera in cui spiegava il perché fosse tornata in Germania dai genitori. Le cose però si sono sistemate e oggi Salvo e Giusy vivono sereni con i figli. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Mi davano quattordici milioni di lire, circa 7000 euro, solo per fare presenza, bere un drink, firmare autografi. Questo era il mio compenso per due ore di lavoro. Il denaro lo spendevo in modo stupido. – aveva spiegato Salvo Veneziano – Nei primi due anni ho portato a casa almeno tre miliardi di lire. Ma continuavo a spendere, avevo le mani bucate, fino a quando il successo piano piano è calato. Un giorno raggiunsi mia moglie, che da tempo avevo lasciato giù in Sicilia, lontano da me. Ma lei non c’era più. Se n’era andata, lasciandomi sul tavolo della sala da pranzo quattro fogli scritto a mano”.

“Aveva scritto che la popolarità mi stava distruggendo e che aveva già disintegrato il nostro matrimonio. Tornò in Germania dai genitori. Presi il primo volo e la raggiunsi. Dovevo riprenderla. Dovevo riportare a casa lei e mia figlia. Mi ha tenuto il muso per un anno”. Grazie alla ristorazione Salvo Veneziano ha avuto la fortuna di trovare il suo vero cammino: “Maurizio Costanzo me lo diceva sempre ‘Salvo, tu hai un mestiere in mano, non perderlo’. Ho seguito il suo consiglio”.(Continua a leggere dopo la foto)















Il concorrente della prima edizione del Grande Fratello, dove trionfò Cristina Plevani, nel 2019 è stato ospite di Dritto e rovescio, il programma trasmesso su Rete4, e condotto da Paolo De Debbio. Salvo Veneziano ha parlato della sua vita e del suo lavoro. L’ex gieffino, attualmente imprenditore nel campo della ristorazione e gestore di alcune pizzerie, ha lamentato in diretta tv di non riuscire più ad assumere personale, a causa dell’introduzione del reddito di cittadinanza come misura di assistenzialismo in Italia: “Con mia moglie ho fatto tantissimi colloqui quest’estate. E ho fatto una scoperta: non riesco ad assumere”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Con il reddito di cittadinanza ci chiedono di lavorare in nero. Fanno i furbetti […] Per questo io lo chiamo il reddito del divano”. L’ex gieffino, poi, confida che il problema da lui palesato in tv lo accomuna a molti altri ristoratori: “E non è solo un caso mio particolare. Tutti i ristoratori con cui ho parlato in vacanza, ero in Liguria, sono disperati per lo stesso mio problema”. Salvo Veneziano è nato a Siracusa, il 4 aprile 1975, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha due fratelli, Mirko e Alessandro. È alto 174 e pesa circa 63 chili.

