Gemma Galgani, mai vista la sorella più piccola? Sono molto diverse: foto

Gemma Galgani non è solo la dama più famosa del trono over di Uomini e Donne. Ormai è diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti anche molto seguito su Instagram, dove conta oltre 447mila follower, non solo su Canale 5. Certo, le sue vicissitudini sentimentali e i suoi accesi scontri con la sua nemica storica, Tina Cipollari, hanno fatto di lei una vera e propria colonna portante del programma di Maria De Filippi, ma anche la sua vita privata continua a incuriosire il pubblico.

Sappiamo da tempo, per esempio, che Gemma è stata sposata. Era giovanissima e il suo è stato un matrimonio lampo, durato solo pochi mesi. “A 19 anni ebbi un colpo di fulmine e convolai a nozze con un ragazzo, anche lui 19enne, figlio di un facoltoso armatore genovese – raccontava la dama Di Più Tv – A me non andava giù che a mantenerci dovesse essere la famiglia di lui”. (Continua dopo la foto)

















“Ero giovane – spiegava ancora la Galgani al settimanale -, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d’onda. E io me ne tornai a Torino per lavorare”. A proposito di lavoro, altra cosa nota è che Gemma, che è nata il 19 gennaio 1950, quando non è impegnata nelle registrazioni lavora come direttrice di Sala del Teatro Colosseo di Torino. (Continua dopo la foto)















E proprio nel capoluogo piemontese, dove è nata e ha sempre vissuto, la dama è riuscita a comprarsi una casa che, l’abbiamo raccontato qui, è semplice, accogliente, raffinata e dominata dai colori chiari. Il bianco predomina in ogni stanza, proprio come nel suo armadio visti gli outfit che sfoggia in puntata. Insomma, a vedere le foto sembra proprio un ambiente che rispecchia la sua personalità e i suoi gusti. (Continua dopo le foto)











Ma sempre a proposito della vita privata della dama più famosa e chiacchierata del trono over di Uomini e Donne, forse molti ancora non sanno che ha due sorelle. Gemma, l’ha detto più volte e si capisce anche dal suo profilo social, è molto legata alla sua famiglia e, in particolare ha un rapporto speciale con Silvana, la sorella minore con la quale condivide tutto. Le due non sembrano somigliarsi più di tanto ma sono molto unite e sui social pubblicano spesso foto insieme accompagnate da dolci dediche. Gemma ha anche un’altra sorella, Monica, la cui identità non è però mai stata svelata.

Uomini e Donne, Juan Luis Ciano rompe il silenzio dopo la rottura con Gemma Galgani