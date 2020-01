Sorpresa al GF Vip: anche l’ex Miss Italia nella Casa. Un nome che nessuno si aspettava

Tra soli 4 giorni avrà inizio la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci saranno gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Il cast si sta completando di ora in ora, infatti numerosi nomi dei concorrenti sono ormai ufficiali. Prenderanno parte al reality show di Canale 5 quattro ex partecipanti della versione ‘Nip’: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.

Inoltre, entreranno nella Casa più spiata d’Italia gli attori Andrea Montovoli, Fabio Testi e Licia Nunez; le modelle Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto; l’egittologo Aristide Malnati; lo showman Antonio Zequila; la web influencer Clizia Incorvaia; la conduttrice Adriana Volpe; il giornalista Michele Cucuzza; la produttrice Rita Rusic; il cantante Pago e la soubrette Antonella Elia. E poco fa è arrivata la conferma di un’altra concorrente: si tratta di un’ex ‘Miss Italia’. (Continua dopo la foto)

















Parteciperà al ‘GF Vip’ anche Carlotta Maggiorana, vincitrice nel 2018 del concorso di bellezza. Un nome a sorpresa, che nessuno aveva pensato fino ad ora. Ad anticipare la notizia è stata l’agenzia di stampa giornalistica Adnkronos. Carlotta è diventata celebre anche per essere stata la Miss dei primati. (Continua dopo la foto)























La giovane è stata la prima a vincere ‘Miss Italia’ da donna sposata, infatti era convolata a nozze con Emiliano Pierantoni l’anno prima. Inoltre, è stata la prima più grande d’età, avendo 26 anni, e la prima in assoluto della provincia di Fermo. Oltre a ‘Miss Italia’, in precedenza Carlotta era stata protagonista a ‘Veline’, ‘Paperissima Sprint’ e ‘Avanti un altro’. Conta inoltre delle esperienze in veste di attrice. (Continua dopo la foto)

Ha infatti recitato nei film ‘Tree of life’ di Terrence Malick e ‘Un fantastico via vai’ di Leonardo Pieraccioni. Un piccolo ruolo lo ha svolto anche nella fiction ‘L’onore e il rispetto’. Carlotta Maggiorana, classe 1992, ha partecipato come ospite nel 2019 a ‘Miss Italia’. Nonostante sia nata a Montegiorgio (Fermo), nel 2002 decide di trasferirsi nella capitale Roma dove frequenta l’Accademia nazionale di danza. La sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo è datata 2010, quando è in grado di entrare a far parte dei corpi di ballo di alcune trasmissioni Rai e Mediaset. Adesso per lei, grazie al ‘Grande Fratello Vip’, si aprono le porte di una nuova grande opportunità per mettersi in luce davanti a milioni di telespettatori.

Topless! Ilary Blasi, l’ultima foto dalle Maldive batte tutte le altre: “La perfezione”