Mai vista la sorella di Diletta Leotta? Bionda e bella: ecco Ambra

Tuti conoscono il fratello della bellissima Diletta Leotta. Si chiama Mirko ed è bello come Diletta. Da poco si è trasferito da Catania a Milano, dove vive la sorella. Mirko fa il chirurgo plastico. Il giovane è conosciuto grazie al web e in particolar modo ai profili social della Leotta, che spesso scatta selfie in compagnia del fratello.

Dall’aperitivo alla palestra, la conduttrice è contenta di avere un familiare nella città in cui si è trasferita per lavoro e i due hanno il consenso del pubblico come dimostrano i molteplici like. Mirko è uno dei tre fratellastri di Diletta. “Mio padre e mia madre erano già stati sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Così mi ritrovo con quattro fratelli”, ha raccontato qualche tempo fa Diletta a GQ Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

















Una vera e propria famiglia allargata che però non ha mai creato troppi problemi: “Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale. Siamo sempre stati molto vicini, a volte anche troppo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Diletta Leotta ha una mamma altrettanto bella e sexy: stessi capelli biondi, stesso sorriso, stesso fisico scultoreo. Ofelia Castorina è sposata con Rori Leotta, una storia d’amore che va avanti da anni. È stata proprio la mamma della Leotta a condividere uno scatto insieme alle due figlie, Diletta e la sorella maggiore, Ambra, anche lei bella e bionda e i commenti sotto la foto si sono sprecati. Ambra è sposata e ha quattro figli. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella famiglia della conduttrice de La casa della Serie B sono tutti avvocati e medici: “Papà voleva che mi laureassi a ogni costo. ‘Scegli, puoi studiare Medicina, Ingegneria o Giurisprudenza’. Io sognavo una facoltà artistica: ‘Scordatelo’, disse. Così scelsi Giurisprudenza” ha confidato la giornalista. Poco più che adolescente ha lavorato come valletta in un’emittente siciliana mentre a diciotto anni ha deciso di trasferirsi a Roma dove, dopo una serie di provini andati male, è stata assunta da Sky.

“Altro che Pamela Anderson”. Francesca Cipriani, costume rosso e tutto in vista: fan in estasi