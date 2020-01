“Tanto poi vomita…”. Elena Santarelli dice basta: questa volta lo sfogo è furioso

“Sei troppo magra, dovresti mangiare di più”. All’ennesimo consiglio non richiesto, Elena Santarelli sbotta sui social e risponde a chi, in continuazione, l’accusa e la critica per la sua ‘eccessiva’ magrezza. La showgirl di Latina si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia, al marito Bernardo Corradi e ai sue figli, Giacomo, nato nel 2009, reduce da una battaglia contro un tumore al cervello e la piccola Greta Lucia nata il 25 marzo 2016.

Sul proprio profilo Instagram la Santarelli ha pubblicato le foto delle proprie vacanze alle Maldive e sono partiti i commenti al veleno. Tra i follower -1,7 milioni in totale- non mancano quelli che si sentono in diritto di obiettare sulla forma fisica dell’attrice. “Figlia mia qualche grammo di pasta in più nel piatto non ti farebbe male”, scrive qualcuno. “Mangia qualcosa”, “Sembri uno scheletro” e tantissimi altri commenti dello stesso tenore. (Continua a leggere dopo la foto)

















Elena Santarelli, stanca di leggere sempre le solite critiche sul suo peso, ha deciso di replicare per le rime (”Anche a te una padellata…”), con ironia senza mai trascendere. La bionda originaria di Latina, che durante il 2019 ha ricevuto la bellissima notizia della guarigione del figlio Giacomo, a cui nel 2017 era stato diagnosticato un tumore, ha poi ribadito di essere da sempre molto magra e di avere un metabolismo che non le permettere di mettere su chili di troppo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Anche da piccola avevo questo corpo atletico, che con il tempo mantengo…”, ha concluso. “Non credo sia invidia, credo sia che sfoghiamo la vita sui social, ci sono modi e modi per criticare, una persona può scrivere ‘guarda elena a me piaci con 3kg in più forse’ invece ‘mangia che fai pena’, ‘mangia che sei pelle e ossa’, ‘fattela una pizza’”, scrive in una sorta di sfogo. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram #maldives #lastdays Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 30 Dic 2019 alle ore 8:04 PST

“Se avessero visto come mi sono spazzolata il buffet alle Maldive forse allora li avrebbero rosicato ma poi avrebbero detto ‘sì ma tanto poi vomita’. Comunque il mio nuovo trend per i cafoni ‘bloccali e guarda avanti’ la gente negativa e cattiva deve stare al suo posto… Non è difficile praticare la gentilezza”.

