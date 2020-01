Ormai è quasi tutto pronto per la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che dall’8 gennaio sarà condotto da Alfonso Signorini. Tra i vari concorrenti che prenderanno parte al reality show ci sono anche quattro ‘nip’: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Un’ex gieffina ha rotto il silenzio ed ha contestato la decisione di non contattarla per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando della vincitrice della prima edizione, andata in onda nel 2000, Cristina Plevani, la quale si è letteralmente sfogata sul suo profilo Instagram. La donna tiferà per due suoi ex coinquilini: Salvo e Sergio. Oggi Cristina non fa più parte del mondo dello spettacolo. In passato ha lavorato come commessa ed ora è istruttrice di attività polifunzionali d’acqua in piscina, come nuoto e fitness. Ma andiamo a vedere in che modo ha attaccato la trasmissione di Canale 5. (Continua dopo la foto)

















La Plevani non è stata considerata da Signorini e lei è andata su tutte le furie postando il seguente messaggio: “Quando non conti un caz…o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello. O sto loro troppo sul…Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”. (Continua dopo la foto)























Il suo post è stato commentato così dai suoi follower: “Avresti avuto cose da raccontare che le menti dietro al GF non le possono nemmeno immaginare…forse, è meglio così”, “Non te la prendere, che sei lo stesso una forza della natura”, “Troppo chiara e sincera, sei sicura che ti avrebbero lasciato dire quello che pensi? Comunque i tuoi fan ti vogliono bene”, “Che mer…e”. (Continua dopo la foto)

Ed altri ancora: “Sarebbe stata un’emozione fortissima rivederti nel confessionale”, “Il primo pensiero che ho avuto è stato: perché loro sì e la Plevani no?”, “Perché forse sei troppo vera e allora non sei desiderata”. Dopo la sua esperienza al ‘Grande Fratello’, nel 2001 è stata inviata di ‘Verissimo’ al Festival di Sanremo ed ha iniziato a curare nello stesso anno una rubrica della posta sul settimanale ‘Visto’. Nel 2004 ha partecipato a ‘Uomini e Donne’ e al talk show ‘Reality Talk’ su Sky. Nonostante abbia lasciato il mondo dello spettacolo da diversi anni, queste sue dichiarazioni lasciano trasparire una sua volontà a ritornare grande protagonista. Vedremo se ci saranno altre opportunità in futuro per la 47enne originaria di Iseo (Brescia).

“I Fatti Vostri”, è confusione totale. Cosa manda in onda la Rai: pubblico senza parole