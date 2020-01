“I Fatti Vostri”, è confusione totale. Cosa manda in onda la Rai: pubblico senza parole

Ciò che è accaduto su Rai 2 è destinato a creare polemiche e chissà se alcune teste rischieranno di saltare. Durante la puntata de ‘I fatti vostri’ è andato in scena un errore pazzesco. Le puntate della trasmissione presentata da Giancarlo Magalli sono state registrate prima dell’inizio delle festività, ma alle 11.10 della puntata del 2 gennaio è successo qualcosa di davvero anomalo. La prima parte della stessa è filata liscia.

Dopo i primi 50 minuti c'è stata una pausa pubblicitaria e al rientro i telespettatori hanno subito notato alcune incongruenze. Sia Magalli che Roberta Morise sono apparsi con abiti ben diversi e la gente da casa ha subito capito che qualcosa non stesse quadrando. La replica trasmessa faceva infatti riferimento ad una puntata precedente. La conferma del fattaccio è avvenuto poco dopo, con alcune dichiarazioni di un ospite che ha messo in evidenza l'incredibile errore.

















Durante l'intervento di Paolo Fox, che stava parlando del suo oroscopo, lo stesso ha chiesto al presentatore: "Dove lo passa questo Capodanno?". Quindi, la replica era quella del 30 dicembre. Non a caso successivamente è accaduto dell'altro che ha confermato definitivamente la gaffe clamorosa della Rai. Stiamo parlando delle parole proferite dal conduttore tv.























"Domani ci sarà la giornata fatidica per quanto riguarda il prossimo anno. Domani sera è la serata fatidica del Capodanno. Noi domani saremo in onda alle 11.10 come sempre, per tenervi in compagnia. E allora vi faremo gli auguri di buon anno. Ci vediamo domani", ha dichiarato Magalli. Chissà i vertici della tv pubblica come avranno preso questa situazione. Vedremo nei prossimi giorni se saranno assunti provvedimenti.

Magalli, classe 1947, ha due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, classe 1994, avuta dalla seconda moglie Valeria Donati. Con quest’ultima si era sposata nel 1989 e si era separato nel luglio 2008. Nel maggio scorso è stato rinviato a giudizio con l’accusa di diffamazione ai danni della collega Adriana Volpe. In televisione è stato narratore de ‘Il collegio’ dal 2017 al 2019. Nel 2016 è apparso nella serie tv ‘L’ispettore Coliandro’. Lui è anche carabiniere onorario e nel 2006 è stato insignito dell’onorificenza di commendatore al merito della Repubblica.

