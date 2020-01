Luca Onestini ‘boom’ su Barbara D’Urso. La rivelazione dopo il Grande Fratello: “Chiama lei…”

L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino Luca Onestini è stato intervistato dalla conduttrice Lorella Boccia, nel programma Rivelo. Ha debuttato come corteggiatore di Clarissa Marchese a Uomini e Donne, poi Maria De Filippi lo mise sul trono e uscì dallo studio insieme a Soleil Stasi. La relazione con la sua corteggiatrice durò fino a quando lei non decise di tradirlo con Marco Cartasegna, anche lui ex corteggiatore di Uomini e Donne, mentre Onestini si trovava all’interno della casa del Grande Fratello. Durante l’intervista la conduttrice ha chiesto cosa pensasse e che ricordo avesse della sua esperienza a Uomini e Donne.

Luca Onestini ha però stupito tutti confessando: "È una parte del mio passato, ne uscii da fidanzato ma poi le cose non andarono. Non posso dirti che ho un ricordo bello". "È stata un roba fantastica (riferendosi al tradimento). […] Non c'era niente da dire – ha raccontato – superata una certa soglia, quando vedi delle prove del genere e ti viene mostrato quello che ti viene mostrato, mi sembra che non ci sia tanto margine per confrontarsi e quindi anche lì uno deve prendere la scelta di andare avanti e non rinunciare. Si è visto il rapporto che c'era, le problematiche che ci sono state, e non è stato facile".

















È noto il forte legame che unisce l’ex tronista al fratello Gianmarco, che durante la scorsa stagione televisiva ha partecipato anche lui al Grande Fratello. Luca ha più volte evidenziato una certa reticenza da parte degli autori della trasmissione nel permettergli di entrare nella Casa per fargli una sorpresa. Nell’intervista rilasciata a Lorella Boccia Luca Onestini ha parlato degli autori del reality show e della conduttrice Barbara D’Urso.

"Come mai non mi hanno voluto? – ha detto Onestini – Per questa cosa dovresti chiamare i diretti interessati. Se vuoi in privato ti dico chi chiamare. Se sono gli autori? Non solo. Assolutamente chi ha creato problemi non sono stati gli autori che avevo nel mio GF Vip. Non si tratta di un'ospitata televisiva, ma parlo di come stava mio fratello. Lui ha pensato più volte 'perché Luca non viene, come mai non entra? Entrano tutti e lui no'. Per questo motivo io ho comprato il megafono e ho comunicato con lui".















"Prima del megafono ho fatto tante richieste alla produzione. Inoltre, a parte il GF ci sono altri salotti che parlano del Grande Fratello e nessuno difendeva mai Gianmarco. Per lui non c'era nessuno, quindi ho chiesto che almeno facessero entrare mia madre. Mi rispondevano che 'non era necessario avere un parente'. Io adesso so il 90% della verità. Sono cose che non riguardano me e non è stata una scelta mia non entrare. Bisogna che tu intervisti altre persone e te lo spieghino loro".









“Io direttamente con Barbara ho parlato tempo indietro. – ha spiegato – Lei però sapeva e se avesse voluto parlarmi l’avrebbe fatto lei. Io in questo sono molto rispettoso. Nel momento in cui capisco mi faccio le mie considerazioni. Alcune cose non è necessari arrivare a chiamare. Se è lei che non mi ha voluto? Bisogna che tu chiami loro e senta gli autori e lei. Io so che lì c’erano dei problemi tra quel gruppo di autori e la conduttrice. Non so però se fosse l’uno o l’altro. Il mio video con il megafono ha fatto più visualizzazioni di una loro puntata in prima serata. Ho fatto oltre 7 milioni di visite”.

