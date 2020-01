Sono passati quasi dieci anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di Ugly Betty, la serie che aveva come protagonista il brutto anatroccolo gettato brutalmente nello spietato mondo della moda. Nella versione statunitense (l’originale del 1999 è stata prodotta in Colombia con il nome Yo soy Betty, la fea, Io sono Betty, la brutta) il volto era quello di una giovanissima America Ferrera.

Il ruolo ha segnato una svolta nella vita dell’attrice americana, portandola al livello delle grandi star della televisione. Grazie alla sua brillante interpretazione nella serie tv statunitense è l’unica attrice (insieme a Edie Falco e Gillian Anderson) che si è aggiudicata nello stesso anno (2007) il Golden Globe, l’Emmy e lo Screen Actors Guild Award come Migliore attrice protagonista in una serie commedia o musicale. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nel 2007 è stata la protagonista di spot pubblicitari per dentifrici Aquafresh. Il suo sorriso tra l’altro, è stato assicurato dai Lloyd’s di Londra per ben 650mila sterline. Nel 2008 ha vestito America ha nuovamente vestito i panni di Carmen nel seguito di “Quattro amiche e un paio di jeans”. Nel 2010 ha partecipato al film d’animazione di successo della DreamWorks Dragon Trainer, in cui ha doppiato la fiera ragazza vichinga Astrid, ruolo ripreso nella serie televisiva ad esso ispirata e nel sequel in uscita nel 2014. Il 7 novembre 2011 America ha debuttato a teatro nel West End londinese con il musical Chicago. (Continua a leggere dopo la foto)















Oggi l’attrice ha 35 anni e aspetta il secondo figlio dal marito e collega Ryan Piers Williams. L’annuncio è arrivato in concomitanza con il nuovo anno, con una foto che ritrae la coppia e il primogenito Sebastian, 19 mesi: ”Buon anno dal nostro gruppo selvaggio e in crescita”, ha commentato l’attrice sotto la foto scattata dalla fotografa Michelle Nicholle in cui mostra il pancione. (Continua a leggere dopo la foto)









Il secondo figlio (o figlia, il sesso non è stato reso noto) dell’attrice non dovrebbe tardare molto ad arrivare, almeno a giudicare dal pancione. Il marito di America ha condiviso lo stesso scatto, con una tenera dedica: ”Non vedo l’ora di accogliere un’altra bellissima creatura in questo mondo”. America e Ryan sono sposati dal 2011 e nel maggio 2018 sono diventati genitori di Sebastian, che chiamano affettuosamente ”Baz”.

