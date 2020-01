“Fuori e dentro”. Antonella Clerici, la dedica è dolcissima: il selfie in montagna strappa applausi

Tornata in pianta stabile in tv, Antonella Clerici adesso si gode momenti di meritato relax. La bionda conduttrice, che sta trascorrendo questi ultimi giorni di festa in montagna, ha incontrato Michelle Hunziker con la quale si è concessa un selfie. Ecco le parole di Antonella Clerici nella didascalia a corredo dell’immagine: «Non siamo venute benissimo ma la foto rende l’affetto e la gioia di aver passato un po’ di tempo insieme😀Sei bella fuori e dentro Michelle Hunziker ❤️». I commenti dei follower non si fanno attendere. «Non dire eresie, siete più che belle». E ancora: «Bellissime donne».

I fan apprezzano. Molto i vip che hanno scelto la montagna per salutare la nascita del nuovo anno. Alba Parietti ha deciso di trascorrerlo a Courmayeur insieme ad un gruppo di amici. Con lei anche suo figlio Francesco e la fidanzata di lui Cristina. Continua dopo la foto

















Giulia Salemi, sempre più bella, ha deciso di passare anche lei le vacanze in montagna e precisamente in Francia A Courchevel. La sua idea, come scrive sul post di Instagram, era quella di sciare, per finire poi a dedicarsi ai suoi adorati outfit, molto azzeccati, c’è da dire. Anche per Laura Pausini Capodanno in famiglia e sulle piste innevate insieme al compagno e alla figlia Paola alle prese con gli sci. Bellissimo e commovente il suo augurio per tutti i fan. Continua dopo la foto















Dopo le complicate vicende amorose, Paola Caruso ha deciso di concedersi un po’ di relax insieme al piccolo Michelino. Anche lei ha scelto la montagna e ha passato a Courmayeur anche l’ultimo dell’anno. Antonella Clerici nasce a Legnano (Mi) il 6 dicembre 1963. Frequenta il liceo classico e ottiene poi una laurea in giurisprudenza. Continua dopo la foto











Decide di intraprendere la carriera di giornalista: come professionista inizia nell’emittente tv milanese Telereporter dove conduce programmi e giochi pomeridiani per ragazzi. Per il telegiornale viene inviata sui campi di calcio e di basket, come spalla ai nomi noti dei campioni – nei rispettivi sport – Walter Zenga e Dino Meneghin. La sua prima esperienza in Rai arriva nel 1986 con il programma di intrattenimento “Semaforo Giallo”; il programma di giochi è rivolto ai più giovani e alla conduzione viene affiancata dall’attore David Riondino.

Ti potrebbe interessare: “Una favola”. Miriam Leone, l’ex miss Italia sempre sotto i riflettori: una bellezza accecante