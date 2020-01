“Le sue lacrime”. Uomini e Donne, parole dolci per Gemma Galgani: la dama finalmente sorride

Anno nuovo polemiche vecchie. Al centro sempre Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne stavolta trova una spalla importante in Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ha difeso la torinese da una lettrice che si lamentava del comportamento lagnoso di Gemma. Un comportamento che non piace più di tanto neppure all’opinionista Tina Cipollari ma che, al contrario, appassiona il pubblico. Continua dopo la foto

"Le lacrime di Gemma fanno audience. La Dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anni, questo vuol dire che il suo personaggio piace. Certo, sarebbe bello vederla sorridere più spesso. E se a lei (rivolto alla telespettatrice, ndr) così non piace può sempre cambiare canale", ha scritto il famoso giornalista e conduttore. Non è la prima volta che Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani. Qualche mese fa aveva dichiarato.

















"Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate".















Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si è capito che Gemma Galgani si appresta a ricominciare un nuovo anno al trono over da single. La storia con Juan Luis Ciano, il cavaliere di origini venezuelane arrivato in studio per corteggiarla, è infatti finita prima del previsto. Finita malissimo, tra l'altro. Juan, che nelle ultime puntate era finito sotto attacco di pubblico e opinionisti, è infatti stato "fatto fuori" nell'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi del 27 dicembre scorso.











In tv ancora non l’abbiamo visto, anche perché come ogni anno e come tante altre trasmissioni Mediaset per le feste natalizie Uomini e Donne è andato in vacanza e tornerà dopo la Befana. Ma dalle anticipazioni si sa già che, dopo tante puntate passate a difenderlo dalle accuse di Armando Incarnato, Gianni Sperti e pubblico, Gemma ha deciso di chiudere con lui.

