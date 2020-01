“Credevo di morire”. Irene Fornaciari, confessione a Vieni da me: il suo dolore commuove lo studio

Irene Fornaciari commuove e si commuove a Vieni da me. La figlia di Zucchero si è raccontata a cuore aperto da Caterina Balivo. Poi ha parlato di un momento particolarmente doloro della sua vita. Ecco le sue parole: «Nel 2012 ho partecipato a Sanremo con il brano Grande mistero. La canzone parla degli attacchi di panico, di cui ho sofferto. Avevo la sensazione di morire. Gli attacchi di panico possono bloccare la tua vita. Mi è capitato di lasciare il carrello e scappare dal supermercato. O anche in dover fermarmi con la macchina, tutta sudata».

Irene Fornaciari nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, in Toscana, esattamente il 24 dicembre del 1983, alla vigilia di Natale. È una giovane e lanciata cantante italiana, figlia del noto bluesman emiliano Zucchero Fornaciari, con il quale ha condiviso in più di un’occasione il palcoscenico, durante alcuni concerti. Continua dopo la foto

















Molto del suo successo di inizio carriera lo deve alle sue due partecipazioni in qualità di concorrente al Festival di Sanremo, prima nel 2009 per la categoria “Nuove proposte” e poi nel 2010, come “Big”. In quest’ultima occasione, la cantante toscana ha partecipato suonando insieme con la storica band dei Nomadi, in una performance molto apprezzata la quale le ha schiuso definitivamente le porte del successo. Continua dopo la foto















Il 18 febbraio del 2011 invece, ha calcato nuovamente le scene della kermesse sanremese al fianco del cantante Davide Van De Sfroos, duettando come ospite nel suo brano dal titolo “Yanez”. Il 15 gennaio del 2012, durante una puntata della trasmissione Rai “Domenica In”, Gianni Morandi, annuncia la partecipazione di Irene Fornaciari al Festival di Sanremo 2012. Continua dopo la foto











La cantante entra a far parte della categoria “Artisti”, con il brano “Il mio grande mistero” , scritto da Davide Van De Sfroos. Nella serata dei duetti, prevista anche per questa nuova edizione della kermesse, la Fornaciari è affiancata dal grande musicista Brian May (Queen). Torna sul palco di Sanremo per l’edizione 2016 con il brano “Blu”.

Ti potrebbe interessare: Caterina Balivo spiazza tutti, è successo durante l’ultima puntata di Vieni da me