Terribile gaffe al concerto di Capodanno per Romina Power. La cantante è stata protagonista della serata di Rai 1 per celebrare l’ultimo dell’anno: l’evento si teneva a Potenza e Romina si è esibita davanti al pubblico insieme al suo ex marito Al Bano. “Felicità” e “Nostalgia canaglia” sono stati due dei pezzi che la coppia ha proposto. Il pubblico, naturalmente, è andato in visibilio. Quando è salita sul palco di Potenza, Romina Power ha sorpreso tutti con la sua mise per nulla adatta al contesto:

in quella serata fredda, Romina indossava un completo giallo. Un colore decisamente estivo che non è propriamente invernale… Poi, una volta entrata in scena, ha fatto la sua gaffe: “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?” ha detto. I telespettatori sono rimasti senza parole e anche Amadeus, che conduceva lo show, non sapeva cosa dire. Le parole di Romina non sono passate inosservate neanche agli amministratori di Potenza. Continua a leggere dopo la foto

















Il sindaco di Potenza e i vari sindaci della regione Basilicata, che erano tutti in prima fila, sono rimasti a bocca aperta di fronte alle parole di Romina. E per la seconda volta il “luogo” del Capodanno ha suscitato la polemica. Già la Basilicata, originariamente, aveva suscitato polemiche. La Rai aveva scelto la Basilicata per festeggiare il Capodanno e nel territorio qualcuno aveva criticato la scelta di dare spazio a Potenza e non ad altre città che meritano. Continua a leggere dopo la foto















Poi la battuta di Romina non ha fatto che aumentare ancora la tensione. Ma quella è stata l’occasione per fare una dichiarazione d’amore all’ex marito Al Bano. Romina gli ha detto delle parole dolcissime, cioè che quando lei è accanto a lui, non sente mai freddo. I fan della coppia, che ovviamente vorrebbero che i due tornassero insieme, sono impazziti di gioia di fronte a quelle parole. E i loro sguardi complici… Wow! Continua a leggere dopo la foto









È stato davvero molto emozionante. Al Bano e Romina Power sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e il pubblico spera che tra loro sbocci l’amore di un tempo. Ma chi lo sa se questo potrà mai accadere. Intanto, dopo la serata dell’ultimo dell’anno, gli utenti hanno fatto ironia sui social: “E Loredana Lecciso muta“, ha scritto qualcuno su Twitter.

