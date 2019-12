“Tutta rifatta”. Ilaria Teolis di Temptation Island cede al bisturi e i fan la ‘distruggono’: critiche a pioggia

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono stati i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. I due stavano insieme da un paio paio d’anni, ma nel villaggio Massimo si è avvicinato molto ad alcune tentatrici e questo ha mandato su tutte le furie Ilaria, che a causa della delusione del comportamento del suo compagno si è lasciata andare alla conoscenza con il single Javier.

Durante il falò di controllo i due hanno deciso di lasciarsi e di uscire dal reality delle tentazioni come single. Poco dopo la fine del reality show Colantoni si è fidanzato con Sonia Onelli, tentatrice conosciuta proprio all'interno del villaggio della Sardegna. "Siamo sette miliardi di persone ma tu hai scelto me…", si legge in uno degli ultimi post pubblicati da Massimo, a corredo di una foto a due insieme con Sonia. E lei risponde dal suo account con il messaggio.

















"Ma dove vai senza di me?". L'impressione è che, dopo l'ultima puntata della trasmissione, i due non si siano mai lasciati, dando inizio ad un'altra love story nata sotto l'occhio delle telecamere". Anche Ilaria Teolis ha ritrovato il sorriso dopo la batosta presa dalla rottura con Massimo. La giovane è fidaznata con Andrea, un personal trainer di Roma. "Le grandi cose si dicono in silenzio", aveva scritto annunciando il fidanzamento.















"Io sto bene in questo periodo, mi andava di condividerlo con voi. Sto molto molto molto bene, però non parlo perché non si sa mai qua. Perciò stiamo zitte, vediamo come andrà insomma! Metti che qualcuno me la tira", ha scritto Ilaria. In tantissimi sono stati felicissimi per la novità di Ilaria, che finalmente ha ritrovato il sorriso grazie ad Andrea. In questi giorni, però, l'ex volto di Temptation Island è stata attaccata per via di alcuni ritocchi a viso e fisico. "Ilaria tu che hai sempre criticato quelle piene di silicone sei diventata peggio di loro, ridicola", ha scritto una follower della Teolis sui social.









Ilaria Teolis ha deciso di replicare: “Ciao, in realtà sono sempre stata pro la chirurgia, soprattutto per chi come me aveva un problema. Non capisco il fatto di esagerare con la chirurgia. Ma sinceramente non credo di dover fare tante spiegazioni. Buona giornata”.

