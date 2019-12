Sylvie Lubamba, dalla tv al carcere: ecco com’è oggi. E svela il suo dramma

Condannata a tre anni e nove mesi di carcare per aver utilizzato carte di credito non sue, Sylvie Lubamba è libera da circa due anni ma solo nell’ultimo periodo è tornata ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo. Dopo il carcere, Sylvie Lubamba è andata a vivere dalla madre, ma nel 2019 ha svelato di aver chiesto una casa popolare.

"Ringraziando il cielo mia madre mi aiuta e mi nutro quotidianamente dell'affetto di amici, famiglia e nipoti che mi amano. Le persone pensano che noi così detti vip ce la passiamo bene e viviamo da nababbi, invece non è affatto così", ha dichiarato alla stampa dopo la prolungata assenza dalla televisione. Star degli anni Duemila e showgirl scoperta da Piero Chiambretti, Sylvie Lubamba da qualche tempo è scomparsa dalla tv.

















L'ex modella di origini congolesi oggi conduce una nuova vita lontano dai riflettori, convivendo con problemi economici e un passato in carcere. Dopo il successo nel programma di Piero Chiambretti è approdata nel reality La Talpa. Il successo per lei è stato clamoroso ma poco dopo iniziano i problemi. Una carriera in ascesa terminata di colpo nel 2014 con l'arresto per uso indebito di carte di credito.















Dopo tre anni di carcere, nel 2017, la Lubamba è tornata in libertà, ma la sua esistenza è cambiata per sempre. In una lunga intervista in televisione, ospite del programma Il Punto condotto su di una tv locale da Manila Gorio, ha rivelato che non sia ancora riuscita a tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, nonostante lo desideri fortemente.









“In altre trasmissioni mi invitano ma non mi fanno parlare, – ha spiegato Sylvie Lubamba – qui voglio dire tutta la verità. Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia, ma ora voglio ricominciare da zero, voglio tornare in tv da Piero Chiambretti. Se mi venisse offerta la possibilità di uno spazio, anche di piccole conduzioni, o una presenza in un reality, avrei parecchio da offrire, da condividere”.

