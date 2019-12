Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto televisivo di ‘Vieni da me’ Marco Morandi, il figlio del mitico Gianni. Come tutti gli ospiti, nel corso della puntata Marco ha raccontato molti dettagli della sua carriera e della sua vita privata e regalato al pubblico anche un momento di commozione ricordando quando ha scoperto che sua moglie Sabrina Laganà era incinta di due gemelli (poi qualche anno dopo è arrivato un terzo maschietto, ndr).

E il figlio del cantautore si è anche lasciato travolgere dall'emozione alla vista di un videomessaggio di sua sorella Marianna che lo invitava ad andare più spesso a trovarla. Nell'intervista, ovvio, non è mancato un riferimento al suo famosissimo papà Gianni. Marco ha fatto anche una confessione a questo proposito: "Io canto le canzoni di Rino Gaetano. Mio papà non è geloso di questa mia passione, anche perché non vuole che canti le sue canzoni".

















Ma evidentemente la padrona di casa non è dello stesso avviso e infatti ha commentato ridendo insieme al suo pubblico: "È come se mio figlio dicesse 'Mamma, mi piace quella conduttrice' e cominciasse a parlare solo di lei. Io vado fuori di testa". La Balivo si è poi concentrata sul rapporto tra Gianni Morandi e la sua prima moglie, Laura Efrikian, che è appunto la mamma di Marco e Marianna, e come sempre ha , ha introdotto l'argomento con un breve filmato.















Ed è qui che è arrivata la gaffe di Caterina. "Ecco come i tuoi genitori si sono conosciuti. Tutto è partito da un musicarello", ha detto mandando in onda lo spezzone di Chimera, che però è del 1968, quindi come riporta il sito Di Lei ben lontano dall'essere il primo in cui i due sono comparsi insieme. E infatti, tornata in onda, ha subito chiarito: "Scusate, questo però non era il primo, perché magari l'ho lanciato come se fosse il primo. Poi dicono 'Ah, ha sbagliato!', invece lo so che non è il primo".











Ma mica è finita qui. Poco dopo, ma con ironia, Marco Morandi le ha dato il cosiddetto “colpo di grazia”: “Questo era l’ultimo, a dir la verità. Era già a colori”. E Caterina Balivo non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Ma nemmeno il tempo di riprendersi che ha commesso un’altra piccola gaffe: “Ti piace Chimera? A me no” , ha confessato a Morandi Jr., che per qualche attimo è rimasto basito. Ma è durato un istante e l’intervista è proseguita senza, per fortuna, altri scivoloni.

