“Credo di essere innamorata”. Alba Parietti e il nuovo fidanzato

La showgirl ed opinionista televisiva Alba Parietti è stata ospite a ‘La mia passione’, in onda su Rai 3, dove si è resa protagonista di una lunga confessione. Diversi i temi toccati, tra cui spiccano quelli riguardanti gli amori della sua vita ed il rapporto con i suoi genitori. A proposito del suo ex Franco Oppini ha detto: “Jerry Calà mi invitò a teatro a vedere I gatti di Vicolo Miracoli. Franco fingeva di snobbarmi, poi mi chiese di accompagnarlo in albergo in macchina”.

“Fu una serata romantica, girammo per tutta Torino e lo portai in albergo ma non salii. Vivere coi Gatti è stato bellissimo, passammo notti indimenticabili, dopodiché io volevo avere successo. Oggi se mi guardo da fuori mi vedo come una str…a ad averlo lasciato, mentre lui passava dei momenti difficili. Ma la verità è che nella vita le cose non sono come appaiono, ci sono sfumature che non è neanche giusto raccontare”. Poi spazio all’attualità e al suo nuovo amore. (Continua dopo la foto)

















Alba ha dichiarato al conduttore Marco Marra: “Credo di essere innamorata, sì. Non sono sicura, in questo momento. C’è una persona che mi piace tantissimo e a cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta!”. Il suo racconto è proseguito soffermandosi sulla relazione con il filosofo Stefano Bonaga. (Continua dopo la foto)























“Lui mi ha acculturato, mi ha fatto fare cose straordinarie, mi ha fatto continuare a fare una strada che io avevo iniziato con mio padre. Mi fece rinunciare ai 9 miliardi di Berlusconi che stava fondando Forza Italia. Sbagliando, perché in fin dei conti nei suoi programmi non era previsto che facessi campagna per lui. Ero totalmente plagiata da Bonaga. Poi mi innamorai di Christoph Lambert”, ha aggiunto la Parietti. (Continua dopo la foto)

E poi ecco arrivare una confessione choc sul suo papà: “La gente invidiosa diceva a mio padre ‘Chissà cosa ha fatto sua figlia per arrivare dov’è’. Lui un giorno mi fece sedere e mi chiese: ‘Cosa hai dovuto fare?’ E io gli risposi: ‘Papà, ma come ti permetti di dirmi una cosa del genere?’. Sempre sul genitore ha affermato: “Quando mio padre si è ammalato, io non l’ho accettato. Sono scappata da quel dolore, vigliaccamente. Ho un senso di colpa terribile, anche con mia madre. Questa è la mia vera croce, la mia passione. L’impotenza di non poter porre rimedio è terribile!”, ha concluso Alba Parietti.

