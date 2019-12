A differenza di alcuni programmi di Mediaset, quelli di mamma Rai non sono andati in vacanza per le feste di Natale. Canale5, per esempio, ha sospeso le sue trasmissioni pomeridiane e mattutine e lo stesso ha fatto con Domenica Live, il programma condotto nel giorno festivo da Barbara d’Urso. Come ormai accade da diversi anni, durante le cosiddette strenne, ovvero il periodo natalizio, il programma va in pausa e viene sostituito dalla versione “Rewind”. Vengono cioè riproposti al pubblico i momenti e le interviste più belle dell’anno, introdotti da un lancio inedito della conduttrice.

Rai 1 invece ha mantenuto la sua programmazione e quindi anche ieri, domenica 29 dicembre, è andata regolarmente in onda la puntata di Domenica In. Nel suo salotto televisivo, Mara Venier ha accolto come sempre tanti ospiti, ma un'inquadratura birichina ha svelato la realtà che fatto infuriare i telespettatori.

















Mara Venier "tradita" dalla cartellina. Così il pubblico di Rai1 ha scoperto che la puntata di Domenica In era registrata ma è stata condotta come se fosse in diretta, si legge su Il Giornale. Ma più che altro quello che ha fatto maggiormente arrabbiare il sempre attento popolo della rete è che la registrazione sia avvenuta ben due settimane fa, esattamente il 14 dicembre scorso, come si leggeva chiaramente sulla cartellina.















Ma il punto, e dunque la cosa che ha più infastidito il pubblico, è che non sia stata data nessuna indicazione in tal senso, né dalla conduttrice e nemmeno dalla rete. Inoltre, come sottolineato da diversi utenti, gli ospiti non erano all'altezza delle aspettative con il risultato che l'ultima puntata dell'anno, sempre ad avviso di alcuni, è stata una delle meno interessanti del 2019.











Dopo la gaffe della zia Mara, tanti telespettatori si sono quindi riversati in rete per lamentarsi. “Domenica In puntata registrata a pagare ignoranti e falliti… E chi è in ferie pagate da noi”, ha scritto uno su Twitter. E altri: “Domenica In registrata, che schifezza”, “Una puntata già registrata da 2 settimane … con Gerry Calà e Vissani a dir poco imbarazzanti … il tutto a brindare già l’anno nuovo”, “Anche se registrata è stata la più brutta Domenica In del 2019”.

