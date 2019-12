Dopo Veronica, ‘lei’: Armando spiazza ancora tutti a UeD. E lo scoop di fine anno è servito

News dal trono di Uomini e Donne Over. Venerdì 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata. L’appuntamento in tv andrà in onda dopo la pausa per le festività natalizie. La trasmissione si è aperta come di consueto con Gemma Galgani e la sua intricata vicenda sentimentale con Juan Luis. Ma non solo. Si sa che tra i due le cose non stiano andando per il meglio. Pare che Gemma abbia detto ‘basta’ e il dentista lascerà il programma.

E all'appello non poteva mancare il nome di Armando Incarnato che, a quanto pare, ha deciso di esporsi non poco. Un vero e proprio passo decisivo quello di Armando, che potrebbe dare una svolta all'intera vicenda. Barbara De Santi sarebbe la donna che Incarnato ha scelto di conoscere meglio. In verità non è andato per le lunghe, decidendo di lasciare il suo numero. Gli appassionati del programma ricorderanno che la scorsa puntata aveva deciso di uscire dalla trasmissione con Veronica, quindi se ne vedranno di belle.

















Ma chi ha seguito per bene le vicende, saprà che tra Incarnato e Veronica le cose non stavano partendo con il piede giusto. Per iniziare una frequentazione seria e stabile a detta di Veronica mancavano le basi. La proposta a Barbara De Santi ha creato il colpo di scena che ci voleva per iniziare un anno all'insegna dello scoop. Questo perché tra i due non scorreva buon sangue e quella di Armando sembra essere una scelta azzardata. Probabilmente il litigio ha favorito il nascere di un legame. Sarà solo amicizia? Ecco cosa è successo.













Armando, rivolgendosi a Barbara ha chiesto: "Mi baceresti?", sconvolgendo tutti, persino lei. E prosegue dichiarando di aver deciso di lasciarle il suo numero perché da un'amicizia può nascere anche un qualcosa di più. Stando sempre alle anticipazioni infatti, la De Santi dice che per lei con Armando Incarnato può esserci soltanto una semplice amicizia e nulla di più. Come andrà a finire tra i due? Non resta che aspettare le prossime puntate. I due non sembrano avere le stesse intenzioni, ma rimane pur vero che le sorprese sono sempre dietro l'angolo.





Dalle anticipazioni di Uomini e Donne Over si prospetta un inizio anno davvero entusiasmante. Anche perché, ricordiamolo, il pubblico proviene dalla tumultuosa vicenda di Gemma Galgani, la dama torinese che al momento sembra non voler tornare sui suoi passi. Ma il rapporto con Juan Luis è sempre stato vorticoso e un ritorno in studio potrebbe anche risultare all’ordine del giorno. Nel frattempo ci si domanda come reagirà Veronica di fronte all’avvicinamento di Armando a Barbara e cosa verrà detto di loro. È solo una strategia per fare ingelosire qualcuno in studio? Si vedrà.