Gemma e Juan Luis, è addio. Ma spunta un retroscena mai svelato prima a UeD

La storia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano è ormai arrivata alla sua conclusione. Nei giorni scorsi ‘Il Vicolo delle News’ aveva fatto alcune anticipazioni su ciò che è accaduto in merito a ‘Uomini e Donne’: “Gemma Galgani si presenta arrabbiata perché lui non l’ha cercata per niente in questi ultimi giorni tranne ricomparire due giorni fa, solo che lei ha deciso di non rispondergli più. Si è parlato anche del suo amico che stupidamente su fb ha confessato che lui è arrivato a Uomini e Donne per una scommessa”.

Ed aveva aggiunto: “Ovviamente lui nega ma non gli crede nessuno. Tutti lo attaccano e lo vogliono fuori dallo studio, Tina anche non si risparmia pure se se la prende anche con lei perché è la solita ‘zerbina‘ senza dignità. Alla fine lei chiude per sempre con lui, Juan Luis vorrebbe rimanere per Aurora che però rifiuta. Maria a questo punto chiede se qualcuna del parterre sia interessata a lui, dietro risposta negativa invita l’odontoiatra a lasciare il Trono Over. Finisce così l’esperienza dell’uomo nel programma”. Ed ecco adesso arrivare ulteriori novità. (Continua dopo la foto)

















Secondo quanto riportato sempre dal ‘Vicolo delle News’, la dama è stata in grado di porre fine alla conoscenza, nonostante lui volesse ancora frequentarla. La Galgani ha confessato di aver sognato nuovamente con Juan Luis, ma che poi è stata costretta a ritornare sulla Terra a causa degli atteggiamenti dell’uomo. Ed ecco giungere il clamoroso racconto della donna, che secondo indiscrezioni potrebbe non essere mandato in onda. (Continua dopo la foto)























Ecco cosa è stato scritto dal sito in questione: “Poi racconta ciò che è accaduto quando hanno dormito insieme e che forse verrà tagliato: la mattina il risveglio è stato traumatico perché lui non stava bene di corpo e ha iniziato a fare rumori strani, tanto che il receptionist ha chiesto se c’erano problemi. Lui comunque le ha detto che voleva frequentarla perché non ha conosciuto tutto di lei, ma lei gli ha fatto ‘ciao ciao’ con la manina”. (Continua dopo la foto)

Lo stesso ‘Vicolo’ ha fornito altre anticipazioni riguardanti l’opinionista Tina Cipollari. “Maria, non ti azzardare a far entrare la bilancia che la frullo in testa a chi la porta”, ha affermato rivolta a Maria De Filippi. Inoltre, Barbara De Santi avrebbe annunciato di non provar alcun interesse o attrazione nei confronti dei presenti in studio.

