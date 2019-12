Scandalo in arrivo a Uomini e Donne. Sotto i riflettori il trono di Carlo Pietropoli. Il tronista non c’entra nulla però. Nella barando finiscono Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli. Le due ragazze infatti si sono viste durante queste festività, e a farlo notare è stata la prima postando sul proprio Instagram un selfie con la seconda.

Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che entrambe corteggiano lo stesso tronista a Uomini e Donne, cioè Carlo Pietropoli, e per quanto ci si sforzi di essere open minded viene comunque da chiedersi come facciano: com’è possibile insomma che due donne interessate allo stesso uomo, che tra l’altro lo hanno iniziato a conoscere da un bel po’ e non da pochi giorni, escano insieme e siano amiche?Un problema che Maria De Filippi ha già affrontato in passato, con situazioni analoghe e corteggiatrici e tronisti che, pur di rimanere in trasmissione, hanno fatto di tutto, perfino mentire. Continua dopo la foto

















La risposta per alcuni è una soltanto: che non sono realmente interessate a Carlo e che sono a Uomini e Donne solo per visibilità; per altri invece i fatti stanno diversamente: a entrambe piace davvero Carlo ma non pensano che sia obbligatorio farsi la guerra. Nel Web in realtà non è la prima volta che Jessica e Chiara dimostrano di essere amiche e di trovarsi bene assieme. Continua dopo la foto















Prima dell’ultima registrazione di Uomini e Donne ad esempio la Nogueirao aveva messo un “mi piace” a una foto di Chiara, e questo già diede a pensare; basta farsi un giro nel Web per vedere post e commenti su entrambe: una serie quasi infinita di critiche alla veridicità del loro corteggiamento. Il punto è che Carlo Pietropoli avrebbe dovuto già sapere di quest’amicizia prima dell’ultima registrazione. Continua dopo la foto











E nonostante questo non ha detto nulla. La domanda a questo punto viene spontanea: il tronista non ne sa niente – ci sembra strano ma potrebbe essere – oppure non è un rapporto che gli crea problemi? Il suo interesse sembra essersi spostato su Cecilia Zagarrigo – questo è vero – ma una parola in più su Chiara e Jessica, fossimo in lui, la diremmo comunque…

