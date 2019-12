Dal Grande Fratello 7 al mondo delle influencer. Guendalina Canessa è diventata famosa grazie al reality show di Mediaset, ma nel giro di pochi anni, tra ospitate e Instagram, è diventata una vera e propria influente. I suoi genitori sono imprenditori nel settore tessile, specializzata soprattutto del cashmere. Guendalina Canessa anche una sorella che vive a Madrid, lei si chiama Guia ed più grande di lei di 2 anni.

Il padre Giacomo è il fondatore e l'attuale proprietario del brand Malo, impresa toscana ed eccellenza mondiale del cashmere made in Italy. "La moda è tutta la mia vita. Lo è sempre stata. – ha spiegato Guendalina Canessa in un'intervista – Prima del Grande Fratello ho studiato all'università della moda e ho lavorato nell'ufficio stile della nostra azienda. È una passione che ho ereditato dalla famiglia, in particolare da mio padre che nella sua vita ha creato brand molto importanti".

















Dopo il successo al Grande Fratello, Guendalina Canessa ha iniziato a vivere il jet set e qui ha conosciuto il padre di sua figlia, l'ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante. La piccola, nata nel 2010, è un mix di bellezza tra mamma e papà. La coppia è scoppiata ma loro sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia. "L'amore, secondo me, ha diverse forme: io ho incontrato Daniele poco dopo l'esperienza al Grande Fratello e dopo pochissimo tempo ho capito che poteva essere il padre di mia figlia. Aldilà di come è andata a finire sono felice", aveva detto la Canessa in un'intervista.















"Io non ho rimpianti, sono contenta di quello che ho fatto, perché comunque è rimasta una grande stima e gli voglio molto bene, anche perché è il padre della mia bambina. È un padre molto presente, – aveva concluso – anche se questa cosa non la faccio vedere attraverso i social". La figlia di Guendalina Canessa e Daniele Interrante è ormai è una splendida 'donnina'. La piccola compare spesso tra gli scatti di mamma Guenda, ma per questo motivo l'ex gieffina viene spesso attaccata.









Chloe è spesso finita sulla bocca degli haters della Canessa. L’ex gieffina, infatti, è spesso criticata per il suo modo di vivere, tra lusso e foto sexy pubblicate sui social e molti follower non approvano la scelta di far apparire la bambina sui social. Dopo la fine di questa storia d’amore Guendalina Canessa ha una breve relazione con il nuotatore Luca Marin. Riesce a ritrovare serenità e amore tra le braccia del cestista Pietro Aradori, ma dopo vari tira e molla i due si lasciano definitivamente. All’interno della casa del Grande Fratello ha avuto un flirt con Milo Coretti. Guendalina Canessa è nata il 7 ottobre 1981 a Firenze sotto il segno della Bilancia, è alta 175 centimetri e pesa circa 55 chili.

