Mara Venier, arriva una bella (e inaspettata) notizia. La conduttrice può brindare

Grande successo per Mara Venier, ma andiamo con ordine. Gli ascolti di sabato 28 dicembre la dicono lunga. Tra i cenoni in famiglia e le sere molto fresche, tanto meglio rimanere accomodati sul un bel divano soffice e godersi la tv. Questo sabato abbiamo assistito a un grande successo per Mara Venier. Su Rai1 La Porta dei Sogni ha conquistato 2.622.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 55 Passi nel Sole ha raccolto davanti al video 2.102.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.507.000 spettatori pari al 6.7% di share e Instinct è stato seguito da 1.030.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Daddy’s Home 2 ha intrattenuto 1.343.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 In Arte Gianna Nannini ha raccolto davanti al video 1.025.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 La Giustizia di una Madre totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Assassinio sul Treno ha registrato 584.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Un Natale Inaspettato ha raccolto 520.000 spettatori con il 2.4%. Su Nove Frozen Planet ha raccolto 419.000 spettatori e il 2.2% di share. Su Rai4 Narcos sigla il 2% con 440.000 spettatori, su Rai Movie Una Notte al Museo si porta al 2.3% con 497.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Pezzi Unici è la scelta di 244.000 spettatori (1.1%). Su Iris Firewall – Accesso Negato piace a 559.000 spettatori con il 2.6% di share.

















Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il 24.2% con 5.527.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.548.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.300.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 5.6% con 1.265.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.183.000 telespettatori con il 5.3% nella prima parte e 1.199.000 (5.2%) nella seconda. Su La7 Uozzap! Collezione ha interessato 596.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 474.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 392.000 spettatori e l'1.7%.















Per quanto riguarda il pre-serale, su Rai1 L'Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.502.000 spettatori (20.1%) mentre L'Eredità ha giocato con 4.820.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 2.937.000 spettatori con il 15.2% di share (presentazione 1.850.000 – 11% di share). Su Rai2 Quel Lungo viaggio di Natale ha raccolto 777.000 spettatori (4.6%) e NCIS Los Angeles 1.014.000 (4.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 892.000 spettatori (4.9%) e CSI Miami 675.000 (3.3%). Su Rai3 Blob segna 1.091.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d'Amore segna il 4.5% con 969.000 spettatori. Su La7 20.000 Leghe sotto i Mari ha appassionato 246.000 spettatori (share dell'1.5%).









Mara Venier si è confermata vincente contro la concorrenza, poiché il programma è stato il più visto della serata della televisione italiana. Nonostante siano state riscontrate non poche somiglianze con altri programmi, come Carramba che sorpresa o lo stesso C’è posta per te, Mara si qualifica nel primo posto in classifica, ponendosi come reginetta della serata. Anni e anni di conduzione, che pone al centro della scena la spontaneità e l’ironia, non potevano che andare incontro a un successo conclamato e per Mara è esattamente quel che ci voleva. La Venier chiuderà il 2019 all’insegna della gioia.

